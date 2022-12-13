По словам президента, большинство украинских электростанций повреждено или разрушено российскими обстрелами.

Украине нужно не менее 1,5 млрд евро на поверхностное восстановление энергетических объектов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своей речи на конференции "Солидарность с украинским народом" в Париже, что было показано в эфире информационного телемарафона.

"Большинство наших электростанций, к сожалению, повреждено или разрушено обстрелами: все гидроэлектростанции, все тепловые электростанции... Только на поверхностное, быстрое восстановление разбитых российскими ударами украинских энергообъектов нужно не менее 1,5 млрд евро", - рассказал он.

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Президент отметил, что России нужен "блэкаут" в Украине, чтобы использовать его как якобы "поражение" Европы и всего демократического сопротивления.

Ситуация в украинской энергетике

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты с начала октября осуществили уже восемь волн массированных ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины. В "Укрэнерго" заявили, что за два месяца Россия выпустила по объектам энергетики более тысячи тяжелых ракет и дронов. Последняя массированная ракетная атака россиян состоялась 5 декабря. В этот день силы противовоздушной обороны сбили 61 из более 70 вражеских ракет.

9 декабря председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что, учитывая ситуацию в энергетической системе, дефицит мощностей будет в течение зимнего сезона.

11 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в результате ракетных атак оккупантов повреждены все объекты ТЭС и ГЭС. Глава правительства подчеркнул, что в течение всей зимы будут продолжаться существенные ограничения потребления электроэнергии.

12 декабря Денис Шмыгаль заявил, что для быстрого восстановления критической инфраструктуры для прохождения зимнего периода Украине требуется 1 миллиард долларов.

Сегодня, 13 декабря, в компании "Укрэнерго" сообщили, что в энергосистеме Украины сохраняется сложная ситуация, дефицит электроэнергии остается значительным. В компании отметили, что ухудшение погодных условий по всей территории страны негативно влияет на состояние высоковольтных и распределительных сетей и существенно усложняет работу ремонтных бригад.

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