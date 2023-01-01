Движение поездов осуществляется от "Академгородка" до "Арсенальной".

В Киеве движение поездов по "красной" линии метро ограничено из-за обнаруженных на путях обломков ракеты.

Сейчас движение поездов по этому направлению осуществляется от "Академгородка" до "Арсенальной". Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

"На путях открытого участка обнаружены посторонние предметы, похожие, по предварительной информации, на обломки ракеты. Работает взрывотехническая служба", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что о возобновлении движения по "красной" линии будет сообщено дополнительно.

Новогодний обстрел Киева

В ночь на 1 января 2023 года по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба отметил, что на Киевщине работает противовоздушная оборона.

Позже в КМВА заявили, что Киев находится под ракетной атакой со стороны России.

В новогоднюю ночь силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 45 вражеских "шахедів".

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