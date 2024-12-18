Украина сейчас находится на грани потребления и генерации, а объем импорта электроэнергии незначителен.

Ситуация с отключениями света может меняться, однако блэкаутов в Украине не будет, ведь энергетика подготовлена гораздо лучше, чем прошлой зимой. Об этом рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк в эфире "Киев24".

По его словам, на улучшение ситуации с отключениями света повлияла работа АЭС и ГЭС, которые работают на полную мощность, и восстановление критической инфраструктуры, которая получила повреждения в ноябре и декабре.

"Если температура на улице не будет ощутимо снижаться и потребление не будет расти, то мы будем проходить в таких графиках, а отключения будут незначительными", - отметил Нагорняк.

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Депутат добавил, что Россия будет пытаться повторить атаки на украинскую энергетику.

"Однако я хочу заверить украинцев, что блэкаута не будет - украинская энергетика сегодня лучше подготовлена, чем прошлой зимой", - подчеркнул он.

По его словам, энергообъекты имеют второй уровень защиты, который может защитить не только от обломков и "шахедов", но и от прямого попадания ракеты.

При этом сейчас Украина находится на грани потребления и генерации, а объем импорта незначителен из-за того, что в Европе цены в разы выше, чем сейчас в Украине.

"Поэтому мы должны рассчитывать на нашу генерацию, а импорт - это страховка, которая может нам помочь", - сказал Нагорняк.

Графики отключения света в Украине - последние новости

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что в Украине ввели новую систему управления отключениями электроэнергии. Отныне вместо отключения целых очередей потребителей будут ограничивать только необходимую мощность, что позволит избежать лишних отключений.

18 декабря в Украине предусматривались отключения света с 8:00 до 20:00. Однако позже в "Укрэнерго" заявили, что отключения не прогнозируются.

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