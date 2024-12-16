Раньше выключали свет даже у тех, кого теоретически можно было оставить запитанными на это время.

В Украине ввели новую систему управления отключениями электроэнергии. Отныне вместо отключения целых очередей потребителей будут ограничивать только необходимую мощность, что позволит избежать лишних отключений. Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире "Киев24".

По его словам, если, например, нужно выключить 250 МВт мощностей, а в очереди было 400 МВт, тогда выключали даже тех, кого теоретически можно было оставить запитанными на это время. Поэтому решили разделить на две части, чтобы можно было точнее сформировать количество отключенных, чтобы выключать только тех, кто входит в эти 250МВт.

"То есть, если в Киеве, скажем, вводили две очереди, когда надо было ограничить определенную мощность и отключали дополнительно где-то 50-100 тысяч человек, то теперь их не будут отключать. И это, безусловно, будет способствовать определенному комфорту и это сделает ситуацию более гибкой", - сказал Харченко.

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Он также пояснил, что очень много отключений происходят не путем нажатия кнопки, а путем физического обхода электриками соответствующих объектов и дергания рычагов. Поскольку дистанционно там нет возможности отключать потребителей.

"Облэнерго сейчас разработали очень четкие графики, как за полчаса на каждой очереди это должно произойти. То есть люди должны очень быстро и оперативно заниматься и отключениями, и подключениями таких объектов, чтобы ускорить процесс и меньше оставлять потребителей без электричества", - добавил эксперт.

Графики отключений света в Украине - главные новости

12 декабря в "Укрэнерго" обновили принципы применения графиков почасовых отключений для населения во всех областях. Тогда также сообщалось, что будет усилен контроль применения графиков ограничения мощности для промышленности.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко рассказал, что новые графики отключений света будут более справедливыми по количеству часов наличия электроэнергии в доме.

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