"Укрэнерго" поделилось информацией о ситуации с энергосистемой и отключениях света 18 декабря 2024 года.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что для украинцев возвращаются отключения света. В среду, 18 декабря 2024 года, для бытовых потребителей отключения будут действовать с 07:00 до 20:00. Объем потребления — пол очереди.

"Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу", - говорится в сообщении Telegram.

При этом в компании подчеркивают, что ситуация в течение суток может измениться. Это касается как времени применения отключений, так и объема ограничений.

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