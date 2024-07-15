Александр Харченко считает, что в условиях улучшения погоды можно ожидать 8-10 часов обеспеченного снабжения в Киеве.

Украинцев порадовали прогнозом относительно отключений света осенью. В сентябре-октябре, возможно, элекртроэнергии будет больше, но для этого нужно, чтобы выполнялись некоторые условия.

"Если не будет дополнительных атак, если не будет дополнительных повреждений, то при условии, что ремонты "Энергоатома" будут завершены вовремя, ядерные энергоблоки будут работать, то мы имеем шансы в сентябре пожить без ограничений и в октябре", - рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире "КИЕВ24".

Ситуация в украинской энергетике - последние новости

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что улучшение ситуации в украинской энергосистеме следует ожидать с 20-х чисел июля. На данный момент продолжается децентрализация энергетики.

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А еще ранее в Киеве предупредили о наиболее плохом сценарии с отключениями света. В таком случае в домах жителей столицы свет будет только по четыре часа в сутки.

Кроме этого, в Облэнерго решили проверить на справедливость отключения света, начиная с Днепровской области, которая оказалась лидером по количеству жалоб. Также сообщалось о проверках еще в 5-6 регионах.

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