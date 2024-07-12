По словам Зеркаль, Украина потеряла почти всю маневровую генерацию

Член координационного комитета Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль рассказала, что ситуация в энергосистеме Украины сейчас сложная. По некоторым электростанциям российские оккупанты нанесли до 20 ударов.

"Ситуация очень непростая, и она не может улучшиться быстро. Потому что это не просто наклеить пластырь. Это - вопрос значительных усилий, чтобы не просто восстановить, а фактически построить новую систему", - заявила она в интервью "Украинской правде".

По словам Зеркаль, Украина потеряла почти всю маневровую генерацию. При этом ремонт электростанций будет зависеть от того, насколько энергокомпании будут уверены, что во время ремонтов по объектам не просто не прилетит ничего, а что этот процесс даст какой-то результат.

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"Все эти станции пристреляны. По некоторым прилеты были до 20 раз. И если у нас не будет достаточно ПВО и закрытое небо, это будет бесконечная работа по восстановлению - разрушение - восстановление", - пояснила она.

Отключение света в Украине - ситуация в энергосистеме

Как сообщал УНИАН, Государственная инспекция энергетического надзора Украины углубленно проверит применение операторами системы распределения (облэнерго) графиков почасовых отключений и справедливого распределения электроэнергии в областях.

Худший сценарий с энергоснабжением может быть таким, что в домах киевлян будет свет только по четыре часа в сутки, заявили в городском совете Киева.

В Кабмине отметили, что ситуация в энергетике должна улучшиться в 20-х числах июля.

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