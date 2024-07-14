По данным премьера, ситуация улучшится уже в ближайшие недели.

Улучшения ситуации в энергосистеме Украины стоит ожидать уже с 20-х чисел июля, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Facebook.

"Ситуация в энергетике должна улучшиться уже с 20-х чисел этого месяца. Продолжаем децентрализацию энергетики", - заявил он.

В то же время Шмыгаль отметил, что правительство имеет программы поддержки для домохозяйств, ОСМД, малого и среднего бизнеса, крупного бизнеса, чтобы все могли установить дополнительную генерацию. В частности, речь идет о солнечных панелях, ветряках, и мини-ТЭЦ.

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"Даем гранты и льготные кредиты. Вместе выстоим", - резюмировал украинский премьер.

Ситуация в энергосистеме Украины - что нужно знать

Как ранее писал УНИАН, в Киеве предупредили о "худшем сценарии" со светом. Секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко рассказал, что лучший сценарий, учитывая объемы энергопотребления, предусматривает подачу света в течение четырех часов днем и четырех часов ночью.

Кроме того, министр энергетики Герман Галущенко рассказал, когда в Украине могут снова пересмотреть тарифы на свет. По его словам электроэнергия не будет дорожать до 1 мая следующего года.

"Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей согласно Постановлению №632 утверждена до 30.04.2025. То есть до окончания осенне-зимнего периода 2024/2025 годов тариф на электроэнергию для бытовых потребителей пересматриваться не будет", - сказал он.

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