В случае перебоев со связью и невозможности согласовать действия с теплоснабжающей компанией, решение о спуске воды в доме будет принимать ответственное лицо обслуживающей компании самостоятельно и оперативно.

В Киеве в случае существенного похолодания и возникновения чрезвычайной ситуации вследствие вражеских атак, каждая обслуживающая компания должна быть готова в немедленном порядке принять технические меры, чтобы не позволить домовой системе теплоснабжения выйти из строя при аварийном выключении отопления.

Об этом сообщили в КГГА, отметив, что если произойдет чрезвычайная ситуация, то на период ремонтных работ, необходимых для возобновления поставок тепла, ответственные лица обслуживающей компании обязаны слить воду из отопительных систем, при условии, что температура опустилась до минус 3 и ниже градусов по Цельсию.

Персонал обслуживающих организаций должен:

Отключить (при наличии) оборудование теплового пункта.

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Закрыть задвижки на узле присоединения системы теплопотребления к тепловым сетям: сначала № 1 на подающем трубопроводе, затем на № 2 на обратном трубопроводе.

Открыть спуск на внутридомовой системе отопления и слить воду в дренажный приямок или другое предусмотренное для этого место.

Открыть краны для выпуска воздуха из домовой системы отопления на чердаке или техническом этаже дома.

После стекания воды со спускников - закрыть краны для выпуска воздуха из системы отопления на чердаке или техническом этаже.

Подключение дома будет происходить сразу после стабилизации ситуации при условии соответствующего разрешения теплоснабжающей компании.

В КГГА отметили, что эта информация как руководство к действию касается всех обслуживающих компаний, независимо от формы их собственности или формы управления домом, в том числе ОСББ, ЖБК.

В случае перебоев со связью и невозможности согласовать действия с теплоснабжающей компанией, решение о слиянии воды в доме будет принимать ответственное лицо обслуживающей компании самостоятельно и оперативно.

Что происходит с энергосистемой:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

17 ноября в Киеве был установлен антирекорд по отключениям электроэнергии. 18 ноября 2022 года в КГГА киевлянам посоветовали сделать запас воды и продуктов. В ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде из страны на зиму.

По состоянию на 19 ноября 2022 года оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украина.

23 ноября Минэнергетики Украины заявило о том, что блэкаут начался во всей энергосистеме страны.

24 ноября в Киеве были обесточены 70% жилых домов. ДТЭК сообщил о том, что в Киеве свет включат на 2-3 часа в сутки.

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