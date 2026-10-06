В 2026 году Украина ежемесячно берет в плен больше россиян, чем РФ украинцев, - Коордштаб

Это удается благодаря украинским бойцам, которые рискуют жизнью.

В течение 2026 года бойцы ВСУ каждый месяц берут в плен в среднем на 107 оккупантов больше, чем Россия украинцев. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Еще в 2023 году российская пропаганда распространяла фейки о "более чем 20 000 украинских военных" в российском плену. В январе 2024 года Путин заявлял, что соотношение российских и украинских пленных якобы составляет "один к десяти"", – добавили в сообщении.

Однако на самом деле с середины 2023 года Украина начала брать в плен больше российских солдат, чем РФ – украинских. В 2024 и 2025 годах обменный фонд Украины рос быстрее российского.

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"В 2026 году эта разница еще увеличилась. За первые восемь месяцев года в украинский плен попало на 858 российских военнослужащих больше, чем украинцев – в российский. В среднем – на 107 человек ежемесячно", – подчеркнул Коордштаб.

В ведомстве отметили, что Украине это удается благодаря украинским бойцам, которые рискуют жизнью, чтобы брать врага живым. Дополнительную роль также играет системная информационная работа – захватчикам показывают, что сдача в плен – это возможность сохранить жизнь.

"Украина также стимулирует военнослужащих брать противника живым – за это предусмотрены премии. Таким образом работает целая система: у украинских военных появляется дополнительная мотивация брать россиян в плен, российские военнопленные содержатся в нормальных условиях, а информация об этом доходит до российских военных. Каждый россиянин в украинском плену – это возможность вернуть домой ещё одного украинского защитника или гражданского заложника", – добавили в Координационном штабе.

Плен ВСУ – последние новости

Как писал УНИАН, на границе защитники взяли в плен российского разведчика. Пленный оказался разведчиком 20-го отдельного разведывательного батальона России. У него изъяли рацию и допросили.

"Мужчина указал местонахождение вражеских позиций, маршруты передвижения других групп ДРГ противника и их дальнейшие планы в этом районе", – рассказали в ССО.

Также сообщалось, что под Часовым Яром в плен взяли украинцев, воевавших на стороне оккупантов. В то же время дальнейшая судьба этих пленных может отличаться от судьбы российских военнослужащих. В частности, им может грозить до 15 лет лишения свободы.

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