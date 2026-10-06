Паромы через Днепр в Киеве: эксперт ответил, сколько времени на это ушло бы

Он отметил, что зимой не особо поплаваешь.

В Киеве в качестве альтернативного способа перевозки пассажиров между правым и левым берегами Днепра можно было бы запустить пассажирские паромы по примеру Лиссабона (Португалия). Об этом в эфире "День.LIVE" заявил председатель ОО "Совет по урбанистике Киева" Виталий Селик.

Он отметил, что в Киеве, в частности, можно было бы организовать маршрут от Русановки до Почтовой площади, где уже есть причальные площадки, а позже и в других местах их можно было бы построить.

"Путь от Русановки до Почтовой площади занял бы 15 минут", – подчеркнул Селик.

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По его словам, стоимость одного судна, курсирующего в Лиссабоне, составляет примерно 10 миллионов евро. При этом он добавил, что, для сравнения, это цена двух вагонов метро, а пропускная способность – как у половины вагона метро.

"Но нужно понимать, что кораблики и суда не продаются в супермаркете, их нужно заказывать, и они поступят в Украину не раньше, чем через год, если речь идет о новых, или, если о подержанных, поскольку Лиссабон сейчас их заменяет, то это займет несколько месяцев", – сказал Селик.

В то же время он отметил, что не следует забывать о зиме, поэтому с ноября по март на Днепре, вероятно, не будет навигации, и мы не сможем воспользоваться этим вариантом передвижения.

Удары по мостам в Киеве

Как сообщал УНИАН, Россия уже неоднократно атаковала Южный и Северный мосты через Днепр, соединяющие правый и левый берега столицы Украины.

Комментируя удары российских оккупантов по мостам в Киеве, авиаэксперт Константин Криволап отметил, что на данный момент нет доказательств того, что кумулятивно-разрезное средство специального назначения российских оккупантов может наносить серьезный ущерб мостам, а, по-видимому, применение россиянами бетонобойных бомб – это усиление психологического воздействия.

По его словам, удары РФ свидетельствуют о том, что речь идет не о выводе моста из строя, а о том, чтобы остановить движение по нему, создавать людям неудобства, психологически давить на украинцев.

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