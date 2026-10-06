РФ готовит месть за крушение под Лиманом, но мы готовимся, - командир TERRA

Он считает, что противник может активизировать штурмы в районе Боровой.

Россияне могут еще интенсивнее штурмовать под Боровой, используя хорошую погоду, и попытаться отомстить за провал у Лимана. Об этом в эфире "Ранок.LIVE" сообщил командир группы TERRA в составе Третьего армейского корпуса Николай Волохов (позывной "Абдула").

По его словам, интенсивность боевых действий под Боровой (Харьковская область) по-прежнему высока, а хорошая погода позволяет россиянам проводить активные штурмы.

Он отметил, что враг продолжает проникать в район Боровой, чтобы оказывать постоянное давление на украинские позиции. "У них есть расчет, что, если долго давить, то где-то мы ошибемся, проявим слабость и у них появится возможность что-то прорвать, но это не так", – сказал Волохов.

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По его словам, операция "Вивальди" заставила врага перераспределять резервы, поскольку это стало для них неожиданностью, и пришлось перебросить часть сил, в том числе и с направления Боровой, чтобы "на Лимане их не придавили еще сильнее".

"Есть очень большие опасения, что россияне еще попытаются как-то отомстить за тот крах, который они потерпели на Лиманах, и, пока еще сохраняется хорошая погода, попытаются провести какие-то штурмовые действия, чтобы последний аккорд остался за ними. Мы к этому готовимся, мы знаем, что вероятность этого очень высока, и думаю, что им ничего не удастся", – сказал Волохов.

По его словам, на данный момент главная "задача Боровой – это задержать россиян, чтобы они не смогли продвигаться в направлении Харькова", и с этим украинские воины справляются.

Война в Украине – последние новости

Как сообщал УНИАН, спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов отмечал, что операция "Вивальди", которую Силы обороны проводят на востоке Украины, заставила российских оккупантов отступать и, вероятно, противнику придется отказаться от своих определенных планов на неопределенный срок.

Он считает, что отход россиян значительно ослабит давление на Славянско-Краматорскую агломерацию, поскольку наступление на Лиман имело целью оказать давление на Славянск с севера. По его словам, ключевым для россиян был захват самого Лимана, но теперь об этом уже не может быть и речи.

Трегубов подчеркнул, что в настоящее время россияне вынуждены отступать, что значительно нарушает их планы.

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