Большинство украинцев готовы терпеть войну до победы над Россией, – опрос

23 процента готовы терпеть в течение более короткого периода – нескольких месяцев или полугода.

Большинство украинцев, а именно 62%, утверждают, что готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо. Еще 4% говорят об условно длительном периоде – 1 год. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

В то же время 23% готовы терпеть более короткий период, который продлится несколько месяцев или полгода. Остальные 11% не смогли определиться со своим мнением.

Отдельно социологи обратили внимание на Киев, где, несмотря на начало российского террора с использованием реактивных дронов, показатель не снизился: 72% киевлян готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо (в конце июля – начале августа этот показатель составлял 69%).

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Также опрос показал, что абсолютное большинство украинцев – 79% – верят, что в войне в итоге победит Украина. При этом 47% из них безоговорочно верят в это, а остальные 32% скорее так считают. Считают, что победит Россия, – 7%. Остальные 14% не смогли определиться со своим мнением.

Кроме того, 41% респондентов считают, что Украина сохранит государственность и независимость, но с вынужденными территориальными потерями. В то же время 53% респондентов (в феврале 2025 года – 60%) выбрали варианты, предполагающие деоккупацию по крайней мере части территорий: возвращение к фактическим границам к 2022 году (14%, ранее – 16%), деоккупация всей Донецкой и Луганской областей (4%, ранее – 5%), деоккупация всех территорий в пределах 1991 года (23%, ранее – 25%), полное восстановление территориальной целостности и перенос боевых действий на территорию России (12%, ранее – 14%).

Как проводился опрос

Опрос проводился 12–21 сентября 2026 года методом телефонных интервью (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) во всех регионах Украины (территория, подконтрольная правительству Украины). Всего было опрошено 1002 респондента. Опрос проводился среди взрослых (в возрасте 18 лет и старше) граждан Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, контролируемой правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, временно не контролируемых властями Украины (при этом часть респондентов – это ВПЛ, переехавшие с оккупированных территорий), а также опрос не проводился среди граждан, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года.

При обычных обстоятельствах формальная статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% – для показателей, близких к 10%, 1,8% – для показателей, близких к 5%.

В условиях войны, помимо указанной формальной погрешности, добавляется определённое систематическое отклонение. Факторы, которые могут влиять на качество результатов в условиях "военного времени", приводились ранее КМИС.

Настроения украинцев – больше новостей

Как сообщал УНИАН, весной 57% респондентов заявили, что считают категорически неприемлемой передачу контроля над Донецкой областью России в обмен на гарантии безопасности. В то же время к такой уступке были готовы 36% (хотя большинство из них признают, что это сложное условие). Еще 7% не смогли определиться со своим мнением.

По сравнению с началом марта 2026 года доля тех, кто категорически против, сократилась с 62% до 57%. Доля тех, кто был согласен в начале марта, составляла 33%, затем – 36%.

Также в исследовании отмечалось, что большинство украинцев – 60% – считали, что больше всего срывает усилия по завершению войны именно Россия. Далее идут США – 14% считали, что они в наибольшей степени ответственны за неудачу в завершении войны. Обвиняли в первую очередь Украину – 7%, Европу – 5%.

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