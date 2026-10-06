В Украине сегодня будут действовать графики отключения света

Отмечается, что в четырех областях частично отсутствует электроснабжение.

Российская Федерация в очередной раз нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины. В связи с этим сегодня, 6 октября, будут действовать графики отключения света, сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

Он отметил, что сегодня, с 15:00 до конца суток, в некоторых регионах планируется применение графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графиков почасовых отключений для всех категорий потребителей в объеме до одной очереди. При этом он указал, что в случае ухудшения ситуации в отдельных регионах могут применяться аварийные отключения.

Актуальные графики и информацию об изменениях в электроснабжении украинцы могут узнать на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

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"Когда электроэнергия подается по графику, пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно. Это помогает снизить нагрузку на энергосистему и сократить продолжительность вынужденных ограничений", – подытожил Некрасов.

В то же время в результате российской атаки пока свет отсутствует у жителей четырех областей.

"В результате боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения. Там, где позволяет ситуация с безопасностью, энергетики работают над восстановлением. Энергетики делают все, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы ведутся круглосуточно", – сообщил чиновник.

Обновлено 11:35. В Черкассыоблэнерго сообщили, что в соответствии с командой НЭК "Укрэнерго" для промышленности и бизнеса Черкасской области будут применены графики ограничения мощности с 15:00 до 24:00.

Отключения света в Украине – прогнозы экспертов

Эксперт Владимир Омельченко отметил, что, несмотря на массированные атаки на энергетическую инфраструктуру, РФ необходимо нанести как минимум пять, а возможно и десять подобных ударов, чтобы возникли существенные проблемы с генерацией и передачей электроэнергии.

При этом председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев указал, что российские оккупанты пытаются оставить большую часть левого берега Киева без стабильного электроснабжения, поэтому наносят удары по линиям электропередачи над Днепром.

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