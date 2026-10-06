Впервые за три года: Франция готовится к запуску баллистической ракеты M51.3

Запуск M51.3 планируется осуществить с атомной подводной лодки "Ле Вижилан" без ядерной боевой части, а ракета должна преодолеть около 4700 км.

Франция готовится к запуску межконтинентальной баллистической ракеты M51.3 с атомного подводного ракетоносца "Ле Вижилан". Это будет первый такой запуск за три года. О подготовке к испытанию сообщает французское издание Ouest-France.

По словам аналитика по стратегическим вооружениям Этьена Маркюза, во время запуска ракета должна преодолеть около 4700 км. В то же время он подчеркнул, что это не максимальная дальность M51.3.

Запуск планируется провести без ядерной боевой части у побережья французского департамента Финистер. В районе будущего запуска уже введены ограничения на судоходство, которые будут действовать до 21 октября.

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Запуск после ремонта подводной лодки

Подготовка к запуску M51.3 проходит после завершения длительного технического обслуживания подводной лодки "Ле Вижилан". Работы начались осенью 2023 года на базе Иль-Лонг и включали обслуживание реакторной установки, вооружения и других систем.

После такого ремонта французские стратегические подводные лодки проходят морские испытания. Запуск M51 должен подтвердить работоспособность комплекса стратегического вооружения.

Аналогичный запуск в апреле 2023 года осуществила подводная лодка "Ле Террибль" после завершения своего технического обслуживания.

В октябре 2025 года M51.3 официально обрела оперативную готовность. Новая модификация получила улучшенные дальность, точность и возможности преодоления противоракетной обороны. Также она может оснащаться новой ядерной боевой частью TNO-2.

Первый квалификационный запуск именно M51.3 Франция провела в ноябре 2023 года с наземного испытательного комплекса в Бискароссе. Тогда ракету также запустили без ядерной боевой части в направлении Атлантического океана.

Что известно о M51.3

M51.3 – трехступенчатая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования, созданная как дальнейшее развитие семейства M51.

Точные характеристики новой модификации не разглашаются. Для предыдущих версий M51 дальность полета оценивалась примерно в 8–10 тысяч километров, а максимальная скорость – до 25 Махов.

Ракеты M51.1 и M51.2 могли оснащаться термоядерными боевыми блоками мощностью примерно от 110 до 300 килотонн.

Вероятно, M51.3 сохранила основные габариты предыдущих версий: около 12 метров в длину, 2,3 метра в диаметре и массу около 52 тонн. Для навигации ракета использует, в частности, спутниковую систему "Галилео".

M51.3 также рассматривается в качестве основного вооружения перспективных французских стратегических атомных подводных лодок класса SNLE 3G, которые после 2035 года должны постепенно заменить подводные лодки типа "Ле Триумфан". Разработкой и производством ракет семейства M51 занимается французская компания "Ариан Групп".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа, и Франция в частности, должна разработать вооружение, аналогичное российскому "Орешнику". Он подчеркнул, что Франция находится в зоне досягаемости ракет "Орешник".

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