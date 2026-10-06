Первые владельцы iPhone 18 Pro столкнулись с неожиданным дефектом корпуса (фото)

Проблема напоминает прошлогодний случай с iPhone 17 Pro, которые сами меняли цвет.

Спустя всего несколько недель после выхода iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max первые владельцы флагманов начали сообщать о проблемах с окраской корпуса. Пользователи жалуются, что фирменный цвет Burgundy постепенно теряет насыщенность и становится бледнее.

Похожие случаи наблюдались и с предыдущим поколением. Владельцы iPhone 17 Pro сообщали о необычном изменении цвета корпуса – в первую очередь это касалось яркого оттенка Cosmic Orange, хотя проблема также встречалась у устройств в цвете Deep Blue.

На Reddit появились фотографии iPhone 18 Pro/Pro Max в оттенке Burgundy, на которых заметно постепенное выцветание корпуса. В обсуждениях также встречаются фотографии моделей в черном цвете с изменившимся оттенком. Как и в прошлом году, изменение цвета появляется вокруг объективов камер.

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Пользователи уже обсуждают возможные причины нового дефекта и способы его избежать, включая постоянное использование защитного чехла. Одной из наиболее вероятных причин называют воздействие ультрафиолета от солнца, который меняет цвет красителя в корпусе.

Apple ситуацию никак не комментировала. Поэтому неизвестно, признает ли производитель выцветание корпуса производственным дефектом и будет ли бесплатно заменять пострадавшие устройства.

Ранее покупатели жаловались на то, что iPhone 17 Pro в оранжевом цвете стали постепенно менять цвет и розоветь. А у одного пользователя краска буквально стерлась после протирки смартфона обычной влажной салфеткой.

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