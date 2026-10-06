В Одесской области людям запретили приближаться к побережью: в ОВА объяснили причину

По окончании курортного сезона мониторинг побережья на наличие взрывных устройств проводиться не будет, поэтому никто не может гарантировать безопасность людей.

В Одессе и Одесской области военные и администрация совместным приказом запретили передвижение гражданских лиц по побережью Черного моря, поскольку регулярный мониторинг дна и акватории на наличие взрывных устройств в настоящее время не проводится.

Как пояснили УНИАН в пресс-службе Одесской областной военной администрации, с завершением курортного сезона запрет на пребывание теперь действует, в том числе на участках, которые были официально открыты летом.

"Эти участки прошли обследование на предмет безопасности – обследованы дно и акватория, велся постоянный мониторинг территорий, где отдыхают люди. С окончанием сезона действие предыдущего приказа – об открытии соответствующих пляжей – отменяется. Соответственно, постоянный мониторинг акватории и суши не проводится. В случае возникновения ситуации, когда к берегу приблизился взрывоопасный предмет, отсутствуют меры для предотвращения тяжелых последствий", – подчеркнули в ОВА.

Видео дня

Как пояснили в администрации, на пляжах уже не работают наблюдательные пункты, не проводятся соответствующие обследования, но некоторые граждане продолжают посещать пляжи и подвергают себя опасности. То есть возникает вопрос о жизни и здоровье людей, которые выходят к морю.

Как отметили в пресс-службе, для того чтобы произошла детонация взрывоопасного предмета, не обязательно к нему прикасаться, ведь соответствующие средства могут приводиться в действие по-разному, а обеспечить безопасность людей на побережье протяженностью почти 300 км во время войны физически невозможно.

"К сожалению, многочисленные случаи подтверждают: страдают не только те, кто подвергает себя опасности, но и люди, случайно оказавшиеся рядом. Оказать им помощь или обезопасить от таких инцидентов, учитывая протяженность побережья, никто не сможет", – пояснили в пресс-службе.

К тому же, как отмечают в ведомстве, с ухудшением погодных условий участились случаи выброса мин на берег. Кроме того, во время боевых действий Сил обороны в море падают беспилотники, что также представляет угрозу для населения. Случаи, когда сбитые дроны "плавали" в акватории, происходили неоднократно.

"Поэтому мы просим людей воздержаться от посещения пляжных участков, в том числе тех, которые были обследованы водолазами перед курортным сезоном. Просим с пониманием отнестись к этим требованиям безопасности", – подчеркнули в ОВА.

В пресс-службе добавили, что уже предупредили владельцев и арендаторов участков, пользующихся популярностью среди населения. В частности, это такие зоны, как Аркадия, где работает очень много развлекательных заведений. Все бизнесмены, работающие на побережье, должны привести свой бизнес (заведения) в соответствие с требованиями безопасности.

"Многое зависит от ответственного отношения людей. Невозможно "держать за руку" каждого – люди должны с ответственностью относиться к своей жизни. Со своей стороны, мы должны предупредить – на данный момент дно и акватория не обследуются на постоянной основе. Это очень важный момент", – подчеркнули в ОВА.

По данным Одесской ГВА, в течение курортного сезона 2026 года на море было спасено 842 человека, в том числе 130 детей.

"Этим летом наши спасатели не только помогали людям на воде, но и обследовали побережье, выявляли взрывоопасные предметы и работали в условиях минной опасности", – отметили в ГВА.

Особый режим на побережье Одесской области: что известно

Как писал УНИАН, накануне, 6 октября, стало известно, что в Одесской области введен особый режим на побережье – запрещено пребывание гражданских лиц и движение транспорта. Об этом свидетельствует совместный приказ начальника Одесской областной военной администрации и командира оперативно-тактической группировки "Одесса". В нем говорится об ограничениях на побережье Черного моря, в заливах, внутренних морских водах в пределах пляжных зон и на территориях пляжных зон, расположенных в пределах прибрежной защитной полосы Черного моря на территории региона. Согласно документу, исключения предусмотрены для военнослужащих ВСУ, Национальной гвардии Украины, пограничников, сотрудников СБУ, ГСЧС, службы скорой медицинской помощи и т. д.

Вас также могут заинтересовать новости: