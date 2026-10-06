Нардеп Гончаренко загремел в базу 'Миротворца'

На фоне скандальных заявлений о возможных договоренностях с Россией и уступках Украины народный депутат оказался в базе данных сайта "Миротворец".

Народный депутат Алексей Гончаренко оказался в базе сайта "Миротворец". Соответствующее досье на парламентария появилось на ресурсе.

Внесение Гончаренко в базу произошло на фоне его последних заявлений о завершении войны и возможных договоренностях с Россией. На сайте "Миротворец" политика называют "профессиональным провокатором" и "политическим популистом".

Также отмечается, что Гончаренко попал в базу "Миротворец" за "осознанные системные умышленные действия, направленные на деморализацию общества, подавление его воли к сопротивлению российской агрессии, системные действия в пользу российско-фашистских захватчиков, направленные на срыв мобилизационных мероприятий в Украине".

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Скандал вокруг Гончаренко – что ему предшествовало

Накануне Гончаренко призвал Украину начать переговоры с Россией и пойти на ряд уступок ради завершения войны. В частности, он предлагал ослабить санкции против РФ в обмен на прекращение дальних ударов, открытие Черного моря для судоходства и сужение зоны активных боевых действий до участка фронта на Донбассе. Также депутат говорил о возможности вернуться к обсуждению нейтрального статуса Украины, сотрудничества с НАТО, языкового законодательства и вопроса о Русской православной церкви.

5 октября Гончаренко также обнародовал перечень из 50 пунктов, которые, по его словам, должны свидетельствовать о его проукраинской позиции.

На фоне этих заявлений фракция "Европейской солидарности" 5 октября объявила о прекращении политического сотрудничества с Гончаренко. В политической силе объяснили решение идеологическими разногласиями относительно завершения войны и будущей архитектуры безопасности Украины.

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