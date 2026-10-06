Съемки второго 'Бэтмена' вновь приостановили: в чем причина

В настоящее время премьера фильма запланирована на февраль 2028 года.

Съемки мрачного супергеройского экшна "Бэтмен: Часть 2" (The Batman: Part II) режиссера Мэтта Ривза внезапно приостановили на неопределенный срок.

Как пишет Variety, причина задержки – временное отсутствие режиссера по неназванным "семейным обстоятельствам".

"Мэтт пользуется полной поддержкой DC Studios, и мы с нетерпением ждем продолжения этого путешествия в ближайшее время", – говорится в заявлении кинокомпаний Warner Bros. и DC Studios.

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Отметим, что это уже не первая задержка в производстве этого долгожданного блокбастера. Хотя о работе над ним было объявлено еще в апреле 2022 года, вскоре после выхода первой части, работа над ним постоянно тормозилась.

Сначала старт съемок откладывался из-за того, что режиссер хотел подольше поработать над сценарием. Также на процесс повлияли масштабные протесты в Голливуде, продолжавшиеся в течение нескольких месяцев в 2023 году.

Одновременно несколько раз переносился и выход второго "Бэтмена" в прокат. Изначально премьера была запланирована на 2 октября 2026 года, но впоследствии студия Warner Bros. перенесла ее на 1 октября 2027 года. Позже студия отложила выход фильма на февраль 2028 года.

Напомним, что помимо Роберта Паттинсона ("Микки-17", "Маяк", "Тенет", "Драма", "Одиссея", "Праймтайм", франшиза "Сумерки"), который вернется к роли Бэтмена, в фильме также сыграют Колин Фаррелл ("Залечь на дно в Брюгге", "Лобстер", "Банши Инишерина", сериалы "Настоящий детектив", "Пингвин", "Шугар"), Энди Серкис ("Престиж", "Черная пантера", франшиза "Властелин колец") и Джеффри Райт ("Американское чтиво", "Достать ножи: Проснись, мертвец", франшизы "007", "Голодные игры"), которые играли Пингвина, дворецкого Альфреда Пенниуорта и офицера полиции Джима Гордона соответственно.

Из новых имен в касте – Себастьян Стэн ("Первый мститель", "Я – Тоня", "Другой человек", "Ученик. История Трампа", "Громовержцы", "Фьорд", "Мстители: Доктор Дум"), который сыграет прокурора Харви Дента / Двуликого, и Скарлетт Йоханссон ("Трудности перевода", "Престиж", "Вики Кристина Барселона", "Кролик Джоджо", "Мир юрского периода: Возрождение", франшиза "Мстители"), которая воплотит образ его жены Хильды.

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