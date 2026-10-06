В Южной Корее заявили, что получили извинения от Украины из-за пленных, но этого мало

В МИД говорят, что намерены принять решительные меры.

Южная Корея получила от Украины извинения за разглашение информации о передаче двух северокорейских военнопленных в Сеул, но, как заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён, они "не соответствуют ожиданиям". Об этом пишет Yonhap.

"Я постоянно поддерживал связь с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой по этому вопросу, и он рассказал, насколько сложна ситуация", – сказал Чо Хён, отвечая на вопрос депутатов, приносила ли Украина извинения.

По его словам, сообщения, которые он получал от Сибиги, "содержали извинения".

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"Но есть разница между ними и тем уровнем, которого мы ожидаем, поэтому мы намерены принять решительные меры", – сказал министр иностранных дел Южной Кореи.

Он добавил, что правительство рассматривает различные варианты, в частности возможность отзыва посла Южной Кореи в Украине Пак Хи Чана, как предложил один из депутатов.

Чо Хён повторил, что с самого начала существовала договоренность сохранять информацию о передаче пленных в тайне, чтобы защитить военнослужащих и их семьи, которые остаются в Северной Корее. Он отметил, что именно украинская сторона изначально попросила не обнародовать эту информацию.

На вопрос, почему президент Украины Владимир Зеленский обнародовал информацию о передаче военнопленных, южнокорейский министр высказал предположение, что Зеленский, возможно, хотел продемонстрировать Организации Объединенных Наций, что Украина действовала надлежащим образом как либеральная демократия. При этом Чо Хён подчеркнул, что это лишь его личная интерпретация.

Скандал с пленными

Как сообщал ранее УНИАН, Южная Корея обвинила Украину в отрицании тайного соглашения в отношении пленных из КНДР. Это произошло после того, как президент Украины во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН публично раскрыл факт передачи Сеулу двух захваченных северокорейских военнопленных.

Стало известно, что Сеул требует от Украины официальных извинений за нарушение договоренности о сохранении в секрете факта передачи Сеулу северокорейских пленных. Советник Зеленского Дмитрий Литвин попытался приуменьшить значение утечки информации, заявив, что президент лишь обнародовал факт передачи солдат Южной Корее. Мол, Украина – "открытая страна". По словам Литвина, тайная передача солдат выглядела бы "необычно".

Национальная разведывательная служба Сеула сообщила, что Украина первой попросила Южную Корею засекретить передачу пленных из КНДР. Причиной якобы было то, что Киев опасался последствий этой операции, которая могла бы повлиять на предстоящие переговоры об обмене военнопленными.

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