Стал известен лауреат Нобелевской премии по физике 2026 года

Учёного наградили за вклад в работу нейтринной обсерватории IceCube.

Нобелевская премия по физике 2026 года присуждена ученому Фрэнсису Гальзену. Об этом стало известно с сайта комитета.

Учёного наградили "за решающий вклад в деятельность нейтринной обсерватории IceCube и открытие нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения".

"Фрэнсис Гальзен заложил основу для совершенно нового вида астрономии. Его идея заключалась в использовании льда в Антарктике на Южном полюсе для обнаружения загадочных частиц, известных как нейтрино. Результатом стала нейтринная обсерватория IceCube, которая позволяет отслеживать нейтрино, прилетающие из отдаленных уголков космоса", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что непрерывно собираемые IceCube данные о взаимодействии нейтрино "предоставят исследователям новые знания о бурных условиях, в которых могут образовываться высокоэнергетические нейтрино, и даже могут раскрыть ранее неизвестные космические явления".

"Фрэнсис Гальзен возглавил международную команду исследователей и инженеров, предоставивших нам фантастический инструмент. Его упорство и научное видение проложили путь для нового вида астрономии", - говорит Марк Пирс, глава Нобелевского комитета по физике.

Нобелевская премия-2025

Как сообщал УНИАН, в 2025 году лауреатами Нобелевской премии по физике стали Джон Кларк, Мишель Х. Деворе и Джон М. Мартинис "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи".

В Нобелевском комитете подчеркивали, что премия по физике 2025 года открыла возможности для разработки следующего поколения квантовых технологий, включая квантовую криптографию, квантовые компьютеры и квантовые датчики.

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