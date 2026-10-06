Повторится ли массовый отъезд из Киева, как в 2022 году: оценка социолога

Настроения киевлян будут зависеть от ситуации с безопасностью в воздухе, отмечает эксперт.

Киевляне очень недовольны постоянными российскими атаками ракетами и ударными дронами, но это не выливается в какие-то конкретные действия, которые свидетельствовали бы о массовом отъезде из города. Об этом социолог, руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович сказал в комментарии УНИАН.

"Знаю, что в исследованиях прошлого года – тоже в конце года, перед тогдашними отключениями электричества и так далее, – абсолютное большинство, и, кстати, это касалось всей Украины, около 80%, говорили, что в случае ухудшения ситуации с электричеством и теплоснабжением будут оставаться на своих местах. Какова эта цифра сейчас, мне неизвестно, но подозреваю, что такое же большинство, может, чуть меньше, будет оставаться", – отметил Антипович.

В то же время социолог отметил, что ситуация в Киеве сейчас характеризуется большим количеством воздушных угроз и постоянными обстрелами, но на сегодняшний день эти угрозы несколько поутихли по сравнению с тем, что происходило в конце августа – начале сентября и в течение сентября.

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Он добавил, что настроения киевлян будут зависеть от ситуации с безопасностью в небе.

"А уезжать или не уезжать? Давайте так: у кого есть возможность – как с точки зрения финансового обеспечения, так и в плане удаленной работы, – те, конечно, могут принять такое решение", – отметил Антипович.

При этом, по его мнению, вряд ли сейчас может повториться ситуация, которая сложилась в начале полномасштабного вторжения России в конце февраля – начале марта 2022 года, когда очень много людей уехали из Киева.

"Потому что все, кто хотел уехать за границу, уже уехали, или, по крайней мере, их абсолютное большинство. А тогда угроза исходила не с неба, а с линии фронта, ведь россияне стояли под Киевом. Поэтому на сегодняшний день я бы не стал говорить о панических настроениях. В принципе, я не фиксирую в Киеве панических настроений", – подчеркнул Антипович.

Однако он отметил, что среди киевлян наблюдается большее недовольство текущей ситуацией, чем среди остальных жителей Украины.

"Но сказать, что это выливается в какие-то более конкретные действия, я бы такого не говорил", – пояснил он.

При этом социолог отметил, что ракетная угроза и перспектива отключений света касаются многих городов и областей.

Вместе с тем он подчеркнул, что ситуация в Киеве не является уникальной. Например, похожая ситуация в Днепре и Запорожье. Постоянная ракетная и дронная угроза существует и в других регионах, в частности в Полтаве.

Атаки на Киев – последние новости

Как сообщал УНИАН, в начале октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин будет усиливать воздушные атаки на Киев. Цель российских захватчиков – заставить жителей уезжать из Киева.

Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко считает, что российские оккупанты сосредотачиваются на терроре против населения Киева.

"Это делается для того, чтобы заставить киевлян уезжать из города, а также тех, кто работает и находится на месте, искать безопасность и свою судьбу за пределами нашего государства или за пределами города Киева", – сказал Федоренко.

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