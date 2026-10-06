РФ готовит массированный удар по Украине, есть информация от разведки, - Зеленский

Силы обороны Украины готовят меры противодействия российскому удару.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке российскими захватчиками очередной массированной атаки против Украины. Об этом глава государства рассказал после селекторного совещания с правительственными чиновниками, военными и всеми ключевыми службами.

Как отметил президент, члены правительства совместно с представителями областных властей подготовили дополнительные логистические решения в ответ на российскую операцию против украинской логистики.

"Сегодня получили обновленную информацию от разведки о подготовке россиян к массированному удару. Готовим меры противодействия. Определили сроки выполнения значительной части задач, первоочередные уже реализуются", – заявил Зеленский.

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Отдельно глава государства отметил, что министр обороны Евгений Хмара и командующий Воздушными Силами Анатолий Кривоножко доложили о распределении средств защиты воздушного пространства и организации рубежей прикрытия определенных ключевых объектов.

"Необходимую амуницию для F-16, средства перехвата, противоракеты обеспечиваем. Сложнее всего с антибаллистикой, и наличие этих поставок зависит исключительно от партнеров. Работаем с ними ежедневно", – отметил президент.

Вместе с тем, как сообщил Зеленский, за последние сутки россияне атаковали несколько украинских больниц – в Краматорске и Кривом Роге.

"Службы сработали, и важно, что во всех наших регионах на каждую такую ситуацию следует оперативная реакция ГСЧС Украины. Спасибо за профессиональную работу!" – сообщил президент.

РФ готовит удар по Украине

Как сообщал УНИАН, по некоторым данным, враг готовится к массированному обстрелу с применением баллистических и гиперзвуковых ракет, а именно:

10 баллистических ракет в Брянской области;

12 баллистических ракет и 5 гиперзвуковых ракет в Курской области;

8 баллистических ракет в Воронежской и Ростовской областях;

5 баллистических ракет на территории временно оккупированного Крыма.

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