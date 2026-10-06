В ряде регионов Украины ввели графики отключений: когда не будет света 6 октября

Столица и некоторые области переходят на стабилизационные отключения электроэнергии по графикам.

Сегодня, 6 октября, в ряде регионов Украины будут действовать графики отключений. Решение принято на фоне обстрелов со стороны России.

Киев и Киевская область

Во вторник, 6 октября, в Киевской области будут действовать графики отключений. По данным ДТЭК, электричества не будет от 2,5 до 4 часов. В общей сложности отключения коснутся шести групп потребителей.

"В случае изменений будем информировать вас в нашем Telegram-канале", – отметили в компании.

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В ДТЭК также сообщили, что столица переходит на стабилизационные отключения по графикам. В Киеве можно проверить график для конкретного адреса в чат-боте, на сайте компании или в приложении "Киев Цифровой".

Житомирская область

В Житомироблэнерго сообщили, что из-за повреждений энергообъектов в результате российских обстрелов с 15:00 до 24:00 в Житомирской области будут применяться ограничения потребления электроэнергии. В Житомирской области света не будет от одного до двух часов.

Черкасская область

В Черкассыоблэнерго сообщили, в области также будут применяться графики почасовых отключений - с 15:00 до 24:00.

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 15:00 – 17:00

1.2 15:00 – 17:00

2.1 17:00 – 19:00

2.2 17:00 – 19:00

3.1 19:00 – 21:00

3.2 19:00 – 21:00

4.1 21:00 – 23:00

4.2 21:00 – 23:00

5.1 23:00 – 24:00

5.2 23:00 – 24:00

Список адресов по очереди и подчеркам ГПО, по которым будут происходить отключение электроэнергии, можно просмотреть по ссылке.

Полтавская область

В Полтаваоблэнерго отметили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины 6 октября 2026 года в Полтавской области с 15:00 до 23:59 будет применяться график почасовых отключений в объеме одной очереди. Согласно представленному графику, света не будет от одного до двух часов.

Отключения света в Украине – последние новости

30 сентября в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии после атаки энергетических объектов столицы российскими оккупантами. В некоторых районах города также наблюдались перебои с водоснабжением.

В свою очередь председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев отметил, что российские оккупанты пытаются оставить большую часть левого берега Киева без стабильного электроснабжения, поэтому бьют по линиям электропередачи над Днепром.

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