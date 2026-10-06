Эксперты перечислили 5 недорогих Android-смартфонов, которые прослужат 5–7 лет

Длительная программная поддержка больше не является привилегией дорогих флагманов.

Выбирать новый Android-смартфон сегодня стоит не только по характеристикам и цене. Все большее значение имеет срок программной поддержки, особенно если вы хотите пользоваться устройством долгие годы и не менять его уже через пару лет.

Долгая поддержка также означает регулярные обновления Android и системы безопасности. Это позволяет получать новые функции и защищает смартфон от уязвимостей, которые могут использовать хакеры. Эксперты BGR перечислили пять Android-смартфонов, которые способны оставаться актуальными как минимум пять лет.

Длительная поддержка уже не является привилегией дорогих флагманов. Производители предлагают смартфоны бюджетного и среднего класса, которые получают обновления на протяжении пяти, шести и даже семи лет.

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Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 FE вышел в сентябре 2025 года и получил семь лет обновлений Android и системы безопасности. Это означает, что производитель планирует поддерживать смартфон примерно до 2032 года. Базовая версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенного хранилища стоит $650, а вариант с 256 ГБ – около $729.

Смартфон оснащен 6,7-дюймовым Dynamic AMOLED-экраном с частотой 120 Гц, поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью до 1900 нит. Основная камера включает 50-Мп широкоугольный модуль, 12-Мп сверхширокоугольную камеру и 8-Мп телефотообъектив с 3-кратным оптическим зумом. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4900 мАч, поддерживается проводная зарядка мощностью 45 Вт и беспроводная на 15 Вт.

В основе Galaxy S25 FE лежит процессор Exynos 2400. Несмотря на то что это не самый новый чип Samsung, его производительности более чем достаточно для повседневных задач, игр и современных приложений. Вдобавок смартфон получил функции искусственного интеллекта, доступные в более дорогой серии Galaxy S25.

Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A56 – еще один вариант для тех, кто хочет купить смартфон на несколько лет вперед. Модель вышла в марте 2025 года и первоначально должна была получать обновления в течение шести лет, однако Samsung увеличила срок поддержки до семи лет – вплоть до 2032 года.

За примерно $380 покупатель получает 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, тройную камеру 50+12+5 Мп, 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, а также аккумулятором 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт. Пиковая яркость достигает 1900 нит, благодаря чему экран остается хорошо читаемым даже при ярком освещении.

За производительность отвечает процессор Exynos 1580. Он заметно быстрее чипа предыдущего поколения Galaxy A55 и способен без серьезных проблем справляться с повседневными задачами. Кроме того, смартфон получил набор AI-функций Samsung Awesome Intelligence.

OnePlus Nord 6

OnePlus Nord 6 – самый производительный смартфон в этой подборке. Он вышел в апреле 2026 года и получит четыре крупных обновления Android, а также шесть лет обновлений безопасности. Этого должно хватить примерно до 2030–2031 года. Модель стоит около $490 в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Вариант с 12 ГБ оперативной памяти обойдется примерно в $550.

Главное преимущество Nord 6 – производительность. Смартфон работает на базе Snapdragon 8s Gen 4, который относится к самым мощным мобильным процессорам своего ценового сегмента. Также устройство получило 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2772 × 1272 пикселя, частотой обновления 165 Гц, поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью до 3600 нит.

Отдельного внимания заслуживает аккумулятор емкостью 9000 мАч. Он поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт, причем соответствующий зарядный адаптер входит в комплект поставки.

Samsung Galaxy A37

Samsung Galaxy A37 относится к среднему ценовому сегменту, но производитель также сделал ставку на длительную поддержку. Смартфон получит шесть лет обновлений Android и системы безопасности – то есть останется актуальным примерно до 2032 года. Цена начинается примерно с $436 за версию с 6 ГБ+128 ГБ, модель с 256 ГБ накопителя стоит около $520.

Galaxy A37 оснащен 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 1080 × 2340 пикселей, частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 1900 нит. На задней панели расположена тройная камера: основной 50-Мп сенсор, 8-Мп сверхширокоугольная камера и 5-Мп макромодуль. Фронтальная камера получила разрешение 12 Мп.

За производительность отвечает процессор Exynos 1480. Его возможностей достаточно для просмотра видео, социальных сетей, веб-серфинга и других повседневных задач, хотя для требовательных игр это не самый подходящий вариант.

Fairphone Gen 6+

Fairphone Gen 6+ выделяется среди остальных моделей не только длительной поддержкой, но и ремонтопригодностью. Это обновленная версия прошлогоднего Fairphone Gen 6, причем производитель обещает шесть крупных обновлений Android – до 2032 года.

Еще одно важное преимущество – возможность самостоятельно заменить основные компоненты. Компания обещает поставлять 12 сменных деталей как минимум до 2033 года. Среди них дисплей, камеры, аккумулятор, задняя крышка, SIM-лоток и микрофоны.

Смартфон стоит около $649 и оснащен 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного накопителя. Среди других характеристик: 6,31-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1400 нит, процессор Snapdragon 7s Gen 4, основная камера 50-Мп с сенсором Sony и аккумулятор емкостью 4415 мАч.

В сети обратили внимание, что Samsung и Google начали повышать стартовые цены на свои бюджетные смартфоны. В случае отдельных моделей подорожание уже достигает $100.

По оценке аналитиков, к концу 2026 года многие бренды либо уйдут с рынка, либо будут вынуждены сократить отдельные продуктовые направления из-за нехватки памяти. Так, некогда популярные производители ASUS и Meizu уже официально объявили об уходе с рынка смартфонов.

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