'Это небольшая цена': Трамп неожиданно предложил Ирану 'уничтожить' два города США

На митинге в Небраске президент США заявил, что уничтожение двух американских городов может стать "небольшой платой за безопасность мира и страны".

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может "уничтожить" Лос-Анджелес и Сан-Диего. Об этом он сказал 5 октября во время митинга в городе Гранд-Айленд, штат Небраска, передает Los Angeles Times.

"Это небольшая цена за безопасность мира и нашей страны. Они могут уничтожить город. Пусть уничтожат Лос-Анджелес. Пусть уничтожат Сан-Диего", – заявил Трамп.

Присутствовавшие на выступлении президента США одобрительно встретили это предложение.

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Слова Трампа вызвали реакцию американских чиновников. Губернатор Калифорнии Хэвин Ньюсом назвал заявление президента опасным.

"После того как Трамп направил в Калифорнию Национальную гвардию и морских пехотинцев, теперь он говорит, что наши внешние враги должны "уничтожить" Лос-Анджелес и Сан-Диего. Он сумасшедший и опасен", – написал Ньюсом.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что президент должен защищать американцев, а не поощрять угрозы в их адрес.

"Роль президента – защищать страну, а не угрожать ей или поощрять покушения на жизнь американцев", – написала она.

На заявление также отреагировал мэр Сан-Диего Тодд Глория. Он подчеркнул, что его город нельзя считать "сопутствующими потерями".

"Сан-Диего – это не сопутствующие потери. Нас нельзя списывать со счетов. И мы никогда не будем "небольшой ценой". Держите наш город как можно дальше от ваших безрассудных разговоров о войне", – написал Глория.

Война США против Ирана

30 сентября издание Axios сообщило, что переговоры между США и Ираном при посредничестве Катара зашли в тупик, поскольку стороны не готовы идти на уступки по ключевым требованиям. На фоне отсутствия прогресса американские официальные лица допускают риск возобновления масштабных боевых действий.

25 сентября американские СМИ писали, что Иран предложил США семидневное перемирие в обмен на открытие Ормузского пролива и ослабление экономического давления. Трамп отклонил это предложение.

Трамп также сообщил своим советникам, что ожидает возобновления ударов по Ирану после ноябрьских промежуточных выборов в США.

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