В 'ПриватБанке' подешевел доллар: актуальный курс валют на 6 октября

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,25 грн, а евро – 51,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 6 октября, снизился на 5 копеек и составляет 45,20 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня не изменился и составляет 50,85 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,60 гривни, а евро – по курсу 49,85 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" во вторник не изменился и составляет 45,25 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также остался неизменным и составляет 51,02 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 6 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,06 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 5 октября – 44,99 гривни за доллар).

Что касается евро, то гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,48 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 5 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 11 копеек и составляет 45,36 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,74 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 6 копеек и составляет 50,97 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,17 гривни за евро.

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