В ЕС сделали важное заявление по поводу импорта российского газа

Европейский Союз планирует полностью прекратить импорт российского газа к концу 2027 года. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европейском парламенте в Страсбурге.
"Сегодня наш импорт российского газа сократился с 45% до 12%. И мы сократим его до нуля к концу следующего года", – заявила фон дер Ляйен.
В Брюсселе не намерены пересматривать текущий энергетический курс.
"Четыре года назад Россия пыталась нас шантажировать. В то время 45% нашего импорта газа поступало из России. Практически за одну ночь почти весь этот импорт был прекращен. Но Европа держалась вместе, и мы вышли из этого сильнее", – отметила председатель Еврокомиссии.
Решение о полном отказе от российского газа ЕС принимает на фоне нового энергетического кризиса. Европейские потребители и промышленность сталкиваются с стремительным ростом цен на энергоносители.
Фон дер Ляйен сообщила, что с конца февраля цены на газ выросли на 140%, а стоимость дизельного топлива за это время удвоилась.
"В целом импортируемое ископаемое топливо обошлось Европе в дополнительные 100 миллиардов евро с начала войны в Иране. И это без единой дополнительной молекулы энергии", – напомнила она.
Фон дер Ляйен выразила уверенность, что Европа сможет преодолеть нынешний кризис и выйти из него более сильной.
Отказ ЕС от российского газа – последние новости
По данным Politico, запасы газа в европейских хранилищах в настоящее время находятся на исторически низком уровне. Война в Иране нарушает глобальные поставки газа, что может обернуться для Европы высокими ценами на энергоносители зимой.
Недавно Европейская комиссия призвала правительства стран-членов сократить потребление газа и электроэнергии, чтобы сдержать рост цен на фоне глобального энергетического кризиса.
Ранее эксперты предупреждали, что глобальная конкуренция за сжиженный природный газ может сорвать стратегию Европы.