В ЕС сделали важное заявление по поводу импорта российского газа

В Брюсселе не намерены менять курс, несмотря на энергетический кризис и высокие цены.

Европейский Союз планирует полностью прекратить импорт российского газа к концу 2027 года. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европейском парламенте в Страсбурге.

"Сегодня наш импорт российского газа сократился с 45% до 12%. И мы сократим его до нуля к концу следующего года", – заявила фон дер Ляйен.

В Брюсселе не намерены пересматривать текущий энергетический курс.

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"Четыре года назад Россия пыталась нас шантажировать. В то время 45% нашего импорта газа поступало из России. Практически за одну ночь почти весь этот импорт был прекращен. Но Европа держалась вместе, и мы вышли из этого сильнее", – отметила председатель Еврокомиссии.

Решение о полном отказе от российского газа ЕС принимает на фоне нового энергетического кризиса. Европейские потребители и промышленность сталкиваются с стремительным ростом цен на энергоносители.

Фон дер Ляйен сообщила, что с конца февраля цены на газ выросли на 140%, а стоимость дизельного топлива за это время удвоилась.

"В целом импортируемое ископаемое топливо обошлось Европе в дополнительные 100 миллиардов евро с начала войны в Иране. И это без единой дополнительной молекулы энергии", – напомнила она.

Фон дер Ляйен выразила уверенность, что Европа сможет преодолеть нынешний кризис и выйти из него более сильной.

Отказ ЕС от российского газа – последние новости

По данным Politico, запасы газа в европейских хранилищах в настоящее время находятся на исторически низком уровне. Война в Иране нарушает глобальные поставки газа, что может обернуться для Европы высокими ценами на энергоносители зимой.

Недавно Европейская комиссия призвала правительства стран-членов сократить потребление газа и электроэнергии, чтобы сдержать рост цен на фоне глобального энергетического кризиса.

Ранее эксперты предупреждали, что глобальная конкуренция за сжиженный природный газ может сорвать стратегию Европы.

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