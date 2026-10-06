Опытная стюардесса назвала четыре вещи, которые ни в коем случае не стоит надевать в самолет

Также она назвала лучшую одежду для путешествий авиатранспортом.

Многие туристы, стремясь к комфорту, экономя место в ручной клади или желая стильно выглядеть, совершенно не задумываются, подходят ли выбранные ими вещи для полета. Например, как эта девушка, решившая отправиться в путешествие в грамурном спортивном костюме со стразами.

Опытная стюардесса из Дании Силле Риделл, ведущая блог Travel with SilleRydell в TikTok, назвала четыре вещи, которые ни в коем случае нельзя надевать в самолет.

"Я вижу это почти на каждом рейсе – и уверяю вас, я никого не осуждаю. Но ваши ноги и тело скажут вам спасибо", – отмечает она.

Видео дня

Вот от какой одежды она рекомендует откзааться на борту самолета:

1. Шлепанцы

Риделл поясняет, что во время полета ноги часто отекают, также в салоне бывает холодно.

Кроме того, по ее словам, в случае аварийной ситуации, когда пассажиру придется бежать к выходу для эвакуации, шлепанцы точно будут не лучшим вариантом.

2. Шорты и укороченные топы

"Во-первых, кондиционеры работают очень мощно. Во-вторых, вряд ли вам захочется соприкасаться открытой кожей с креслами в самолете", – предупреждает бывалая бортпроводница.

3. Узкие джинсы

Силле напоминает, что на высоте тело склонно к отекам, а потому сидеть несколько часов в самолете в узких джинсах будет не только некомфортно, но и вредно для здоровья.

4. Один тонкий слой одежды

По словам стюардессы, в самолетах бывает очень холодно, даже если рейс летит в жаркие страны. Поэтому пассажирам стоит иметь при себе кофту или плед, который можно снять или надеть, в зависимости от ситуации.

Что надеть вместо этого

Силле советует туристам выбирать для путешествия что-то удобное, закрытое и многослойное.

Что еще на стоит надевать в самолет

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее женщин-туристок предупредили, что определенный тип бюстгальтеров может вызвать у них проблемы при прохождении сканеров безопасности в аэропорту.

Также путешественникам стоит отказаться от одежды с пайетками во время полетов на самолете.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.