ПВО Украины укомплектована более чем на 75%: в Воздушных силах назвали главную проблему

В настоящее время самой сложной проблемой для сил ПВО являются технологические решения.

Силы ПВО в Украине недоукомплектованы на 25%. Об этом рассказал заместитель командующего Воздушными силами, полковник Юрий Черевашенко во время заседания ВСК.

"На самом деле массового некомплектования у нас сейчас нет, потому что мы неплохо провели кампании по предотвращению ухода, по переводу пилотов или молодых людей в другие подразделения Сил обороны. Поэтому у нас процент укомплектованности превышает 75%", – сказал Черевашенко.

В то же время он добавил, что проблемой Сил ПВО в настоящее время являются технологические решения, поскольку не хватает именно средств для борьбы с воздушными целями. После того как эта проблема будет решена, начнется масштабирование этих решений, добавил военный.

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"Мы понимаем, что значительную часть имеющихся пилотов мы переквалифицируем в пилотов реактивных БПЛА-перехватчиков. Мы понимаем, что сможем быстро восполнить потери тех, кто не сможет летать на реактивных дронах, за счет бывших пилотов, база данных которых у нас есть. И мы уже начинаем эту работу с ними по дальнейшему привлечению к таким проектам. Ну и ещё рассматриваем несколько альтернативных вариантов, о которых пока не хотел бы рассказывать", – добавил Черевашенко.

Украинские силы ПВО: важные новости

Ранее военный эксперт Павел Нарожный рассказывал, что в Украине постепенно улучшается статистика противодействия реактивным дронам. По его словам, это стало возможным благодаря средствам ЗРК. Впрочем, отметил эксперт, это решение не может гарантировать стабильное сбивание из-за зависимости Киева от партнеров в вопросе поставок ракет для таких средств.

В то же время Игорь Луценко, военнослужащий и экс-депутат, ранее заявил, что проблема реактивных "Шахедов" может быть решена уже в ближайшие недели или месяцы. При этом он добавил, что после этого Москва перейдет к "новому сезону атак".

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