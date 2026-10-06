'Зеленая' линия киевского метро изменит график работы: как будут курсировать поезда

Ограничения на движение по Южному мосту введены в часы пик.

В утренние и вечерние часы пик поезда на Сирецко-Печерской линии метро будут курсировать по специальному расписанию, сообщило КП"Киевский метрополитен" в Facebook.

Ограничения будут действовать утром примерно с 7:30 до 10:00 и вечером с 16:00 до 20:00. Поезда будут курсировать по "зеленой" линии метро по специальному графику с диспетчерским регулированием движения.

"Временный режим связан с ограничениями на Южном мосту, где одновременно может находиться только один поезд метро. Из-за этого поезда поочередно совершают разворот на станциях "Выдубичи" и "Осокорки", – говорится в сообщении.

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При этом в остальное время ограничения действовать не будут. Поезда будут курсировать в обычном режиме, в соответствии с установленными расписаниями. В "Киевском метрополитене" пояснили, что данный алгоритм движения позволяет организовать перевозку пассажиров с учетом ограничений на Южном мосту.

Движение по мостам в Киеве – главные новости

6 октября в первой половине дня возникли проблемы с движением по Южному мосту в Киеве как автомобильного транспорта, так и поездов метро. Последние двигались по мосту в направлении правого берега следующим образом: один поезд высаживал пассажиров и пересекал мост пустым, а уже следующий забирал людей.

Движение по мостам через Днепр в столице начали ограничивать после ударов по сооружениям, нанесённых российскими оккупантами 1–2 октября. Экономист Олег Пендзин отмечает, что возведение понтонных переправ и строительство соответствующей развязки будет гораздо более дорогостоящим решением, чем усиление противовоздушной обороны, которая защитит мосты от вражеских дронов.

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