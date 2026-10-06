На Левом берегу Киева произошел коллапс, а Южный мост застрял в пробке, – СМИ

Поезда метро ходили через один.

Во вторник, 6 октября, в первой половине дня возникли проблемы с движением по Южному мосту в Киеве как автомобильного транспорта, так и поездов метро.

"Киев24" сообщает, что на мосту в направлении правого берега образовалась пробка. Наибольшее скопление автомобилей фиксируется возле Осокорков.

"Пробка наблюдается преимущественно на двух крайних левых полосах и тянется примерно до середины моста. Ближе к правому берегу автомобили распределяются по полосам, поэтому значительного скопления там нет. Наземный общественный транспорт курсирует без значительного наплыва пассажиров", – говорится в сообщении.

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Что касается поездов метро, то они пересекают Южный мост в направлении правого берега следующим образом: один поезд высаживает пассажиров и пересекает мост пустым, следующий забирает людей. Интервал между поездами на "зеленой" ветке метро колеблется в пределах 4–6 минут.

В то же время "5 канал" сообщил о большом количестве пассажиров на платформе станции метро "Осокорки".

"Часть поездов курсирует только от "Червоного Хутора" до "Осокорков" из-за технических проблем. Те поезда, которые едут дальше, переполнены. Между тем, на платформе станции "Осокорки" собралось много пассажиров, которые пытаются попасть на правый берег столицы", – говорится в сообщении.

Удары по мостам в Киеве – главные новости

Движение транспорта по Южному мосту в Киеве на некоторое время полностью перекрывали еще 2 октября из-за серии ударов российских оккупантов по сооружению. Движение ограничивали и на других столичных мостах. Частично было ограничено движение по мосту "Метро" с левого на правый берег. На мосту Патона было полностью ограничено движение транспорта с правого на левый берег.

Экономист Иван Ус отмечает, что Киеву придется искать альтернативные способы переправы через Днепр. Он не исключает, что могут появиться и паромы, которые будут курсировать между левым и правым берегом.

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