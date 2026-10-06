Google урежет бесплатный Gemini уже 9 октября: что оставят пользователям

Пользователям оставят лишь упрощённую версию, а за более мощные инструменты придётся платить.

Google решил сократить возможности бесплатной версии своего флагманского ИИ-сервиса Gemini. Уже через несколько дней более продвинутые модели, которыми можно было пользоваться без оплаты, станут доступны только подписчикам. Об этом сообщает Business Insider.

До сих пор Google был одним из технологических гигантов, наиболее широко предоставлявших бесплатный доступ к своим ИИ-инструментам. Однако пользователей моделей Gemini 3.1 Pro и 3.6 Flash, доступных ранее с определёнными ограничениями, ждут изменения.

Как сообщается, пользователи больше не смогут бесплатно работать с вариантами 3.1 Pro и 3.6 Flash. Эти модели позволяли решать сложные логические задачи, анализировать проблемы и обрабатывать большие объёмы данных.

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Бесплатно останется только Gemini 3.5 Flash-Lite с существенно более ограниченными возможностями. Он по-прежнему подойдёт для быстрого поиска информации, однако будет недостаточно эффективен для создания больших документов, написания сложного кода и решения продвинутых задач.

Для доступа к более мощным моделям Gemini потребуется оформить платную подписку стоимостью более 1000 грн в месяц.

Наопмним, что недавно Google "Ассистент" окончательно исчез с Android. Теперь его место занял Gemini, а переключиться обратно на Google Assistant на Android-смартфонах уже нельзя.

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