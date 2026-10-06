Цены на медь растут третий день подряд: сколько стоит металл сегодня

Медь проходит фазу консолидации после достижения рекордного максимума в прошлом месяце.

Цены на медь растут третий день подряд, следуя за ростом азиатских фондовых индексов после ралли на Уолл-стрит, возглавленного технологическими компаниями, пишет издание Bloomberg.

На Лондонской бирже металлов (LME) цены на медь поднялись на 0,4%. Красный металл выигрывает от того же инвестиционного бума в сфере искусственного интеллекта, который выводит акции технологических компаний на рекордные максимумы, при этом спрос со стороны центров обработки данных и энергетической инфраструктуры в ближайшие несколько лет будет расти.

Медь также проходит фазу консолидации после достижения рекордного максимума в прошлом месяце, когда угроза введения пошлин со стороны США вызвала ажиотажный рост поставок в страну и усилила опасения по поводу сокращения предложения в других регионах. Металл, наряду с другими рисковыми активами, не отреагировал на влияние доходности глобальных облигаций, приближающейся к многолетним максимумам.

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Китайские рынки закрыты в связи с праздниками, что привело к сокращению объемов торгов в азиатскую сессию.

По состоянию на 05:42 утра по киевскому времени цена на медь на LME выросла на 0,1% - до 14 438 долларов за тонну. Таким образом, 1 килограмм металла обойдется в 14,43 доллара.

Что касается украинского рынка, то, по данным по данным Metal monitor, 6 октября медь принимают в среднем по 477,67 гривни за килограмм. При этом на бирже цена установлена на уровне 655,98 грн.

Цены на металлы - последние новости

8 сентября цены на медь поднялись до рекордного уровня на фоне ожиданий введения США пошлин на рафинированный металл.

14 сентября металл начал дешеветь на фоне более высоких, чем ожидалось, данных по инфляции в США, но уже 22 сентября медь дорожала почти неделю. Правда, в преддверии Национального дня Китая цены на металл снова пошли вниз.

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