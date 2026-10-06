В Киеве прекратил работу ещё один дата-центр после удара РФ (фото)

В результате российской атаки оборудование дата-центра "Омега Телеком" получило значительные повреждения.

Киевский дата-центр "Омега Телеком" прекратил работу в результате российского удара. Об этом оператор сообщил в своей странице в Facebook.

"Вынуждены констатировать факт: после массированной вражеской атаки киевский датацентр "Омега Телеком" прекращает свою работу. Мы продолжаем восстанавливать каналы связи и доступ к сети Интернет на резервных площадках", – написала компания.

На фото, опубликованных компанией, видно, что оборудование практически полностью уничтожено огнем.

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Справка УНИАН. "Омега Телеком" – украинский телекоммуникационный оператор и провайдер, предоставляющий услуги корпоративной связи, широкополосного доступа в Интернет для бизнеса и других провайдеров, а также услуги дата-центра. Сеть компании охватывает более 260 городов Украины.

Россия атакует дата-центры Украины – последние новости

В последнее время Россия активизировала удары по дата-центрам и телекоммуникационной инфраструктуре Украины. Это уже приводило к перебоям с доступом к интернету в Киеве. В результате серии российских ударов критические повреждения получил, в частности, дата-центр "Парковый" в Киеве – он полностью прекратил работу.

Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий предупреждал, что российские удары по цифровой и телекоммуникационной инфраструктуре создают постоянную угрозу масштабных перебоев в работе интернета. По его словам, в правительстве рассматривают наихудший вариант развития событий и готовятся к возможным длительным проблемам со связью.

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