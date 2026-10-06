Android Auto могут отключить на миллионах смартфонов: что нужно знать

Владельцы смартфонов на Android 9 и 10 начали получать уведомления о скором прекращении поддержки Android Auto.

Владельцев старых Android-смартфонов вскоре ждет неприятный сюрприз: Google готовит отключение Android Auto на Android ниже 10 версии. Таким образом пользователи больше не смогут подключать такие устройства к мультимедийным системам автомобилей, пишет Pocket-lint.

Android Auto остается одной из самых востребованных функций экосистемы Google. С ее помощью можно выводить на дисплей автомобиля навигацию, музыку, звонки и другие приложения со смартфона, не отвлекаясь от дороги. Но по мере выхода новых версий Android требования к совместимости постепенно меняются.

Сейчас Android Auto требует 9 версию Android для проводного подключения и 11 – для беспроводного. Судя по всему, Google планирует отказаться от такой разницы и установить единый минимальный порог совместимости. Согласно данным сервисов статистики, версии Android с 9 по 10 занимают 8% от общего числа девайсов на операционной системе Google. Таким образом, речь идет о десятках миллионов гаджетов, которые потеряют доступ к Android Auto.

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Среди затронутых называют Samsung Galaxy Note 9, Galaxy S9 и Sony Xperia XZ2. Все они вышли в 2018 году и получили Android 10 в качестве последней версии операционной системы, поэтому после изменения требований вернуть совместимость без смены смартфона может быть невозможно.

Эксперты считают, что Google выбрала неудачное время для ужесточения требований. За последний год телефоны заметно подорожали, а дальнейшего снижения цен пока не ожидается.

С сентября 2026 WhatsApp прекратил поддержку устройств под управлением Android 5.0 и Android 5.1 Lollipop – для его работы потребуется как минимум Android 6.0. Владельцев iOS 15 аналогичное ограничение коснется позже.

УНИАН рассказывал как получить доступ к секретному меню Android Auto – и почему это стоит сделать.

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