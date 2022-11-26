На нефтяных и газовых объектах разместили военных, полицию и спецназ

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину из-за опасений диверсий в странах Европы начали патрулировать трубопроводы.

Как сообщает The Wall Street Journal, к охране объектов привлекают вооруженные силы и полицию.

Проверкой трубопроводов и морских буровых платформ занимаются боевые корабли и авиация, а также подводные беспилотники. На нефтяных и газовых объектах разместили военных, полицию и спецназ.

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Меры безопасности усилили и сами энергетические компании.

Война в Украине и ситуация с "Северным потоком":

После полномасштабного вторжения России в Украину большое количество европейских стран заявили о планах отказаться от российского газа.

31 августа 2022 года "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". В компании заявили, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до устранения утечки. Через несколько дней "Газпром" объявил о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок.

27 сентября появилась информация о том, что в районе "Северного потока" прогремели взрывы.

Европа нашла способ получать вдвое больше газа в обход России. Мощности Трансадриатического газопровода (TAP) до конца 2027 года будут расширены до 20 млрд кубометров газа в год. В то же время было принято решение удвоить мощность Трансанатолийского трубопровода (TANAP).

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что Россия может ударить по ГТС Украины, чтобы заставить Европу запустить "Северный поток-2".

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