Согласно заявлению PERN, не было никаких признаков того, что имело место вмешательство третьих лиц.

Польский трубопроводный оператор PERN заявил о возобновлении перекачки сырой нефти по поврежденному трубопроводу "Дружба".

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте PERN.

"Технические службы PERN в субботу восстановили полную функциональность поврежденного трубопровода, по которому сырая нефть доставлялась немецким клиентам компании", – информирует оператор.

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Также в компании отметили, что причины, приведшие к утечке на одной из линий газопровода, выясняются.

"В настоящее время деятельность служб PERN сосредоточена на расчистке территории и восстановлении ее до первоначального состояния", – добавили в PERN.

Авария на нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" является крупнейшим в мире нефтепроводом и основным маршрутом, по которому сырая нефть попадает в Германию. Его общая протяженность составляет около 5200 км. Маршрут нефтепровода проходит от России к Беларуси, где разветвляется на две линии: северную (Беларусь, Польша и Германия) и южную (Украина, Чехия, Словакия и Венгрия).

Польша вечером 11 октября обнаружила утечку на одной из линий нефтепровода "Дружба".

Согласно заявлению PERN, не было никаких признаков того, что имело место вмешательство третьих лиц.

В июне росСМИ писали, что у России в Брянской области якобы пытались взорвать нефтепровод "Дружба".

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