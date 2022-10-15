Польский трубопроводный оператор PERN заявил о возобновлении перекачки сырой нефти по поврежденному трубопроводу "Дружба".
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте PERN.
"Технические службы PERN в субботу восстановили полную функциональность поврежденного трубопровода, по которому сырая нефть доставлялась немецким клиентам компании", – информирует оператор.
Также в компании отметили, что причины, приведшие к утечке на одной из линий газопровода, выясняются.
"В настоящее время деятельность служб PERN сосредоточена на расчистке территории и восстановлении ее до первоначального состояния", – добавили в PERN.
Авария на нефтепроводе "Дружба"
Нефтепровод "Дружба" является крупнейшим в мире нефтепроводом и основным маршрутом, по которому сырая нефть попадает в Германию. Его общая протяженность составляет около 5200 км. Маршрут нефтепровода проходит от России к Беларуси, где разветвляется на две линии: северную (Беларусь, Польша и Германия) и южную (Украина, Чехия, Словакия и Венгрия).
Польша вечером 11 октября обнаружила утечку на одной из линий нефтепровода "Дружба".
Согласно заявлению PERN, не было никаких признаков того, что имело место вмешательство третьих лиц.
В июне росСМИ писали, что у России в Брянской области якобы пытались взорвать нефтепровод "Дружба".