Во избежание обвинений Россия может устроить теракт на своей территории.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может устроить теракт, чтобы вывести из строя украинскую газотранспортную систему и потребовать от Европы запуска "Северного потока-2".

Об этом он сказал в интервью немецкой телекомпании ZDF.

"Они нанесут удары по ГТС Украины. Чтобы их не обвинили, они совершат теракт на своей территории. Им все равно, что взрывать. Обвинят нас, чтобы ударить по нашей ГТС", – добавил Зеленский.

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По мнению президента, после удара по украинской ГТС Путин объявит о невозможности поставлять газ в Европу и призовет запустить "Северный поток-2", иначе "Европа останется без газа из-за Украины".

"Сейчас нужна позиция, что если Россия будет продолжать подрывать энергосистему Европы, мы "Северный поток-2" не запустим и санкций не снимем", – подчеркнул Зеленский.

Слова Зеленского о планах России нанести удары по газотранспортной системе Украины уже прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"У нас нет привычки стрелять себе в ногу", – заявил он.

Экспорт российского газа в ЕС: что известно

После полномасштабного вторжения России в Украину большое количество европейских стран заявили о планах отказаться от российского газа.

31 августа 2022 года "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". В компании заявили, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до устранения утечки. Через несколько дней "Газпром" объявил о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок.

Как сообщал УНИАН, Европа нашла способ получать вдвое больше газа в обход России. Мощности Трансадриатического газопровода (TAP) до конца 2027 года будут расширены до 20 млрд кубометров газа в год. В то же время было принято решение удвоить мощность Трансанатолийского трубопровода (TANAP).

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