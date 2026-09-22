Зеленский и Трамп встретились в Нью-Йорке: что они сказали

Трамп заявил, что они ищут решение для прекращения войны в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проводят двустороннюю встречу в Нью-Йорке в рамках заседания Генеральной ассамблеи ООН высокого уровня. Оба лидера обсуждают пути прекращения войны России против Украины.

Как свидетельствует прямая трансляция "Белого дома" в Youtube, встреча лидеров Украины и США началась с коротких выступлений и вопросов журналистов.

Трамп убежден, что удастся найти решение для окончания российской войны.

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"Мы, - президент, и я, - пытаемся найти решение. И я думаю, что это произойдет. Я действительно верю. Я верю, что это произойдет. Но нам есть о чем поговорить", - заявил Трамп.

В свою очередь, Зеленский выразил надежду, что Трамп поможет закончить войну до наступления зимы.

"Я надеюсь, что мы закончим эту войну, и президент Трамп поможет нам ее завершить. И я думаю, что нам нужно сделать это как можно скорее до наступления зимы", - заявил Зеленский.

Президент Украины добавил, что сегодня будут обсуждены многие разные вопросы.

При этом у Трампа спросили, до сих пор ли он считает, что Украина может вернуть всю свою территорию, о чем президент США заявлял в прошлом году или Украине нужно чем-то пожертвовать ради мира.

"Я думаю, что они собираются заключить соглашение и я не хочу говорить, какое именно соглашение. Мы об этом много говорим, в том числе с президентом Путиным. И я думаю, что что-то должно произойти", - подчеркнул Трамп.

В то же время, как заметил президент США, украинцы являются хорошими бойцами и что они действительно могут гордиться собой:

"В любом случае, увидим, что будет. Но очень, очень способные люди".

Встреча Трампа и Зеленского

Ранее постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц рассказал, что Трамп обеспокоен проблемами нефтеперерабатывающей отрасли на фоне украинских ударов по НПЗ. Он добавил, что это оказывает влияние на мировой рынок дизеля и инфляцию.

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