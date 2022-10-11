Российские оккупанты заставляют сотрудников Запорожской атомной электростанции подписывать контракты с "Росатомом" и применяют к части персонала и их семьям "фильтрационные меры".
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
"Оккупанты продолжают держать все шесть блоков Запорожской атомной электростанции в "холодном состоянии". Сейчас питание станции, в том числе систем безопасности, осуществляется за счет воздушной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская". Сегодня в течение дня планируется попытка подать напряжение на открытое распределительное устройство", - отметили в разведке.
Кроме того, отмечается, что удалось сохранить поставки электроэнергии в город Энергодар. "Но ВРП 150/330 кВ остается без напряжения", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, подчеркнули в ГУР, представители вооруженных сил России и оккупационной администрации продолжают давление на сотрудников станции.
"Перемещение вспомогательных подразделений по территории ЗАЭС существенно ограничено. К части персонала и их семьям оккупанты применяют так называемые "фильтрационные мероприятия". От работников требуют официального оформления российских паспортов и подписания контрактов с "Росатомом", - говорится в сообщении.
Ситуация на ЗАЭС:
Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.
6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС. Также 6 августа стало известно о том, что один из энергоблоков Запорожской АЭС отключен от энергосистемы.
11 августа 2022 года российские захватчики неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС территории вблизи атомного объекта. Были повреждения.
23 сентября в МАГАТЭ заявили о расширении присутствия миссии на ЗАЭС.
30 сентября 2022 года российские военные задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и вывезли его в неизвестном направлении.
5 октября Путин издал "указ" о присвоении оккупированной Запорожской АЭС.
7 октября российские оккупанты украли печать ЗАЭС.
8 октября 2022 года в результате вражеских обстрелов была полностью обесточена Запорожская АЭС, в автоматическом режиме включились дизель-генераторы.
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