В автоматическом режиме включились дизель-генераторы, запасов горючего для их работы в таком режиме хватит на 10 суток.

В результате вражеских обстрелов полностью обесточена Запорожскую АЭС, в автоматическом режиме включились дизель-генераторы.

Об этом в своем Telegram сообщает НАЭК "Энергоатом".

"Сегодня ночью в 00:59 из-за очередного обстрела российскими войсками была повреждена и отключилась последняя линия связи с энергосистемой 750кв ЗАЭС-Днепровская. В результате произошло полное обесточивание Запорожской АЭС. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы. Имеющихся запасов дизельного топлива для их работы в таком режиме хватит на 10 суток", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что требуется ремонт и восстановление работы линий связи ЗАЭС с энергосистемой. В "Энергоатоме" также добавили, что планы по включению энергоблоков в условиях обстрелов и повреждения всех линий являются нереальными.

Ситуация на ЗАЭС: что известно

Как сообщал УНИАН, 4 марта российские оккупанты захватили ЗАЭС и город Энергодар. РФ отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг станции. В начале сентября по просьбе правительства Украины МАГАТЭ осуществило миссию на захваченную оккупантами электростанцию.

15 сентября Совет управляющих агентства, состоящий из представителей 35 государств-членов ООН, приняла резолюцию, в которой требует от России немедленно прекратить оккупацию Запорожской АЭС.

Большинство стран мирового сообщества, в частности США и Европы, призывают создать демилитаризированную зону вокруг ЗАЭС. Между тем, российские оккупанты продолжают обстрелы станции, в результате чего повреждаются линии электропередач, питающие энергоблоки. Как результат, энергоблоки временно работают на резервном топливе.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на оккупированной ЗАЭС находится 500 российских военных и военная техника.

5 октября президент РФ Владимир Путин выдал "указ" о присвоении Запорожской АЭС. Российская атомная корпорация "Росатом", представители которой находятся на оккупированной ЗАЭС, зарегистрировала в Москве предприятие, которое планирует управлять украинской станцией. В МАГАТЭ называют это нарушением международного права. 7 октября стало известно, что россияне угрожают персоналу ЗАЭС мобилизацией так они хотят завербовать их в "Росатом".

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