'Сокрушительной победы не будет': Рубио сказал, как закончится война в Украине

Он намекнул, что Трамп продолжит заниматься вопросом окончания войны РФ против Украины.

В войне России против Украины победителей не будет и ее логично было бы завершить мирным соглашением.

Такое мнение высказал государственный секретарь США Марко Рубио в интервью радиостанции WABC, цитирует сайт Госдепа. При этом он отметил, что к настоящему времени никакого мирного соглашения нет, но оно должно быть, поскольку "это было бы совершенно логичным шагом".

Он заявил, что война не идет на пользу ни одной из сторон, и в конечном итоге она должна закончится путем переговоров, так как победы ни у одной из сторон не будет.

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"Она, безусловно, вредит Украине и губительна для РФ. Дела у них в войне идут плохо – это факт. Так что прекратить ее было бы абсолютно разумно. Но... в подобных вопросах то, что кажется логичным, не всегда воплощается в жизнь", - высказал мнение госсекретарь.

Далее Рубио отметил, что президент США Дональд Трамп пытался решить разногласия между Украиной и РФ. И, по его словам, он продолжит это делать:

"Мы продолжим попытки".

Он признл, что на сегодняшний день стороны далеки от мирного соглашения, но выразил надежду, что однажды оно будет достигнуто.

"Эта война когда-нибудь закончится именно путем переговоров и заключения соглашения... Она не закончится сокрушительной военной победой одной из сторон. Она завершится договоренностью. И чем раньше это случится, тем меньше людей погибнет и тем меньше будет разрушений", - сказал госсекретарь.

Переговоры об окончании войны: что известно

К настоящему времени известно, что США продолжают дипломатические усилия по возобновлению трехстороннего формата переговоров Украина-РФ-США. В частности, обсуждается возможность нового раунда переговоров в октябре. При этом в Киеве подчеркнули, что сам факт возобновления переговоров не означает автоматического прекращения огня.

В начале сентября спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели встречи с Зеленским и Путиным. По итогам, аамериканская сторона заявила о новых предложениях и возможной готовности Кремля к диалогу.

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