Зеленский передал Трампу предложение об энергетическом перемирии с РФ

По его словам, США не просили Украину в одностороннем порядке прекратить удары по РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Украина готова к энергетическому перемирию, но есть сомнения, что к этому готовы россияне. Об этом глава государства сказал журналистам после встречи с Трампом в Нью-Йорке.

Как подчеркнул Зеленский, Украина готова к энергетическому перемирию.

В частности, по его словам, если россияне не хотят, чтобы Силы обороны Украины наносили удары по её нефтеперерабатывающей отрасли, то Украина готова к энергетическому режиму прекращения огня только в том случае, если россияне не будут атаковать украинскую энергетическую систему, инфраструктуру водоснабжения и системы отопления.

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"Мы готовы к любому формату энергетического перемирия. Поэтому, если мы не наносим удары по энергетике, то и вся энергетика не подвергается ударам. Вся. Именно в этом заключается наше предложение. Мы очень благодарны американской стороне - они поделятся им с россиянами. Я не знаю позиции России. Дай Бог, американская сторона найдет способ привлечь их к любым переговорам", - сообщил Зеленский.

При этом он не уверен, что россияне готовы перейти к переговорам.

Высказывал ли Трамп просьбу к Украине прекратить в одностороннем порядке удары по РФ

"Нет, сегодня не звучало никаких просьб в одностороннем порядке, чтобы Украина прекратила удары. Нет, наоборот, мы говорим: а что мы можем сделать с этой ситуацией? Мы говорим об энергетическом перемирии, по крайней мере, если мы не можем сейчас заставить Путина закончить войну", - подчеркнул Зеленский.

Энергетическое перемирие

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский заявил, что Украина предложила международным партнерам обеспечить такую договоренность с Россией, которая остановит уничтожение критической инфраструктуры.

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