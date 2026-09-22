Археологи спустя 70 миллионов лет нашли невылупившиеся яйца загадочного динозавра

Это самый поздний из известных представителей данной группы, обитавших на Гондване - южном суперконтиненте мезозойской эры.

Международная группа палеонтологов обнаружила в Патагонии, где от лесных пожаров пострадали самые старые в мире деревья, скопление окаменелых костей и яиц возрастом 70 миллионов лет. Они принадлежат Bonapartenykus ultimus - птицеподобному динозавру, относящемуся к одной из самых загадочных групп своего рода. Об этом пишет The Daily Galaxy.

Отмечается, что это животное входит в семейство альваресзаврид (Alvarezsauridae), причем является одним из самых крупных его представителей: длина тела составляла около 2,6 метра.

Кроме того, это самый поздний из известных представителей данной группы, обитавших на Гондване - южном суперконтиненте мезозойской эры.

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Результаты исследования были опубликованы в журнале Cretaceous Research. находка включает в себя несколько элементов: фрагментарный скелет, два примечательных яйца и даже сюрприз, скрывавшийся внутри скорлупы. Вот как эти части складываются в единую картину.

Яйца рядом с костями

Интересно, что эта находка необычна тем, что два яйца сохранились рядом с сочлененными костями задней конечности животного. По словам доктора Мартина Кундрата, соавтора исследования и специалиста по динозаврам из Уппсальского университета, яйца были обнаружены в непосредственной близости от скелетных остатков альваресзавриды впервые. В статье сказано:

"Возможно, яйца находились в яйцеводах самки в момент ее гибели, хотя это лишь предположение, а не доказанный факт. Однако многочисленные фрагменты скорлупы, найденные позже, говорят о другом. На них видны следы значительной резорбции (растворения) кальцита во внутреннем слое скорлупы; это указывает на то, что по крайней мере часть яиц была насижена и содержала эмбрионы на поздней стадии развития".

Останки были обнаружены доктором Хайме Пауэллом из Аргентинского музея естественных наук. Однако описание и название динозавр получил только сейчас - в честь доктора Хосе Бонапарте, который нашел первую альваресзавриду в Патагонии еще в 1991 году.

Последний представитель своей линии на Гондване

Доктор Кундрат отметил, что находка свидетельствует о существовании базальных альваресзаврид в Южной Америке вплоть до конца мелового периода. Само семейство весьма любопытно. Тероподы-альваресзавриды были небольшими (от 0,5 до 2,5 м в длину) и передвигались на двух ногах. Они были покрыты перьями; их останки находят в Азии, Северной и Южной Америке.

При этом их черепа напоминали птичьи, челюсти были миниатюрными и снабженными зубами, а предплечья - мощными, но при этом заметно укороченными. Один из пальцев на передних конечностях имел массивные фаланги и огромный коготь - поразительное сочетание для столь хрупкого животного. На этом фоне Bonapartenykus, достигавший в длину около 2,6 метра, выглядит настоящим гигантом даже по меркам своего семейства.

Яичная скорлупа, не вписывающаяся ни в одну известную категорию

В ходе исследования также была изучена яичная скорлупа: выяснилось, что она не соответствует ни одной из известных категорий классификации, основанной на микроструктуре скорлупы. В результате исследователи выделили новое семейство яиц - Arraigadoolithidae, названное в честь Альберто Арраигады, владельца участка, где был обнаружен этот образец.

Затем сканирующая электронная микроскопия выявила необычные окаменелые объекты внутри пневматического канала скорлупы. Они оказались первым свидетельством поражения яиц динозавров грибком - факт, который невозможно было предвидеть, глядя на россыпь костей и фрагментов скорлупы.

Новости археологии

Группа артефактов, обнаруженных под слоями вулканического пепла в отдаленном скальном убежище в штате Орегон в США, позволяет предположить, что люди могли жить в Северной Америке почти 18 250 лет назад.

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