Украина стала ближе к получению истребителей F-16 от Бельгии, – СМИ

Бельгия получила ещё 3 новых истребителя пятого поколения F-35 американского производства.

В Бельгию прибыли ещё 3 новых истребителя пятого поколения F-35 американского производства. Таким образом, страна проводит перевооружение своего авиационного парка, что приближает поставки своих F-16 в Украину, сообщает Defense Express.

Военно-воздушные силы Бельгии подтвердили, что новые самолеты приземлились на авиабазе Флоренс, где общий парк теперь насчитывает 7 самолетов.

Издание сообщило, что всего для бельгийцев было произведено 15 F-35A, 8 из которых в соответствии со стандартной процедурой остаются в США для обучения.

Видео дня

Аналитики отметили, что с получением истребителей пятого поколения Бельгия будет постепенно снимать с вооружения свои F-16, которые затем передаст Украине.

"Таким образом, как можно более быстрая реализация этого проекта важна для Воздушных сил ВСУ", – пояснило издание.

Аналитики сообщили, что, согласно плану, бельгийские F-35A будут готовы к проведению операций быстрого реагирования уже в 2027 году.

Примечательно, что первые 4 единицы были переданы год назад – осенью 2025 года, тогда как еще 3 поступили сейчас.

Издание указало, что завершение поставки всего заказанного в 2018 году парка из 34 самолетов и достижение полной боевой готовности должно состояться в 2030 году.

По данным аналитиков, в настоящее время ведутся переговоры о заказе ещё 11 самолётов, контракт планируется подписать до конца текущего года.

Издание отметило, что поступали сообщения о том, что в этом году Бельгия может начать передачу Украине первых F-16. По имеющимся данным, речь идет о 7 самолетах, что соответствует количеству F-35 в бельгийском арсенале на данный момент.

"Всего бельгийцы планируют держать F-16 на вооружении до 2028 года и до конца 2029 года поставить 53 единицы в Украину", – говорится в публикации.

Издание напомнило, что Воздушные силы ВСУ уже получают F-16 из других стран, таких как Дания и Нидерланды. Эти истребители применяются на поле боя, в том числе для нанесения ударов по наземным целям и перехвата крылатых ракет и дронов.

Примечательно, что было подтверждено сбивание с помощью такого самолета российского истребителя Су-35С.

F-16 для Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам заместителя министра национальной обороны Польши Станислава Взёнтека, Польша готовит для Украины новый пакет военной помощи с боеприпасами для истребителей F-16. По имеющимся данным, Польша предоставит авиационную технику. Стоимость оборонного пакета может составить 50 млн евро. В частности, Взёнтек рассказал, что речь идет о боеприпасах, которые устанавливаются на F-16 для сбивания российских дронов.

Также мы писали, что премьер-министр Канады Марк Карни и президент Украины Владимир Зеленский сообщили на совместной пресс-конференции, что Канада намерена помочь Украине пережить предстоящую зиму. В частности, Украине будет выделен пакет оборонной и энергетической помощи. Карни рассказал, что Канада и Украина заключили соглашение о поставках критически важных ракет-перехватчиков для противовоздушной обороны через механизм Соединенных Штатов JUMPSTART. Зеленский уточнил, что Украина получит от Канады ракеты для "Патриотов" и боеприпасы для F-16.

Вас также могут заинтересовать новости: