В автоматическом режиме включились дизель-генераторы.

Сегодня утром, 12 октября в 08:59, в результате ракетного обстрела российскими войсками была повреждена подстанция "Днепровская" в Днепропетровской области.

Об этом сообщает "Энергоатом".

В результате аварийно отключилась линия связи 750кВ ЗАЭС - Днепровская.

Видео дня

Поэтому Запорожская АЭС оказалась полностью обесточенной. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы.

Энергоатом подготовил и отправил на ЗАЭС очередную партию дизельного топлива. Однако по состоянию на 10:00 российская сторона не пропускает колонну автомобилей компании.

Российские обстрелы и повреждения энергетической инфраструктуры, что связано с работой атомных станций, являются таким же проявлением ядерного терроризма, как и непосредственные обстрелы ЗАЭС, и приводят к таким же последствиям и угрозам радиационной аварии.

Ситуация на ЗАЭС:

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС. Также 6 августа стало известно о том, что один из энергоблоков Запорожской АЭС отключен от энергосистемы.

11 августа 2022 года российские захватчики неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта. Были повреждения.

23 сентября в МАГАТЭ заявили о расширении присутствия миссии на ЗАЭС.

30 сентября 2022 года российские военные задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и вывезли его в неизвестном направлении.

5 октября Путин издал "указ" о присвоении оккупированной Запорожской АЭС.

7 октября российские оккупанты украли печать ЗАЭС.

8 октября 2022 года в результате вражеских обстрелов была полностью обесточена Запорожская АЭС, в автоматическом режиме включились дизель-генераторы.

11 октября 2022 года стало известно о том, что оккупанты заставляют сотрудников ЗАЭС подписывать контракты с "Росатомом".

11 октября оккупанты похитили топ-менеджера ЗАЭС.

Вас также могут заинтересовать новости: