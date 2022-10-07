ЗАЭС и город-спутник Энергодар находятся под оккупацией с 4 марта.

Продолжая попытки рейдерского захвата Запорожской АЭС, вчера оккупанты похитили печать предприятия, которая удостоверяла право подписи документов.

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом" в Telegram.

В связи с похищением президент ГП НАЭК "Энергоатом", и. о. генерального директора ЗАЭС Петр Котин издал приказ о введении в действие новой печати ОП "Запорожская АЭС" и признании недействительной украденной печати предыдущего образца.

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Ситуация на ЗАЭС:

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС. Также 6 августа стало известно о том, что один из энергоблоков Запорожской АЭС отключен от энергосистемы.

11 августа 2022 года российские захватчики неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС территории вблизи атомного объекта. Были повреждения.

23 сентября в МАГАТЭ заявили о расширении присутствия миссии на ЗАЭС.

30 сентября 2022 года российские военные задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и вывезли его в неизвестном направлении.

5 октября Путин издал "указ" о присвоении оккупированной Запорожской АЭС.

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