С другой планеты на Землю поступил радиосигнал: что говорят ученые

По их словам, подобные радиосигналы, связанные с "полярным сиянием", наблюдались и на других планетах Солнечной системы.

Хотя доказательств существования жизни за пределами Земли нет, учёные постоянно ищут её признаки в космосе. Именно этим занимается исследовательская группа из Гарвардского университета и Университета Орегона. Об этом пишет Science Alert.

Теперь они сделали знаменательное заявление: они обнаружили радиосигнал, исходящий непосредственно от экзопланеты - планеты за пределами нашей Солнечной системы.

Отмечается, что нынешний результат экстраординален, поскольку ранее радиосигналы, обнаруженные в планетных системах, не могли быть однозначно связаны с какой-либо планетой.

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В публикации, размещенной на сервере препринтов arXiv, учёные пишут, что сигнал исходит от "северного сияния" планеты. Оно создаётся в результате взаимодействия заряженных частиц с атмосферой и магнитным полем, при котором высвобождается энергия - это явление хорошо известно и задокументировано на Земле.

По словам ученых, подобные радиосигналы, связанные с "полярным сиянием", наблюдались и на других планетах Солнечной системы, а также на ультрахолодных карликовых звездах, и никогда ранее на экзопланетах. Приборы зафиксировали быстрые, повторяющиеся и сильно поляризованные по кругу вспышки, а также постоянное излучение в диапазоне частот от 0,85 до 3,5 ГГц.

Сигналы были записаны с помощью сети радиотелескопов MeerKat в Южной Африке четыре раза в 2025 и 2026 годах.

Важно, что система телескопов использовалась для изучения звезды Бета Пикторис, расположенной на расстоянии 63,4 световых лет, вокруг которой вращаются три известные планеты: Бета Пикторис b, Бета Пикторис c и Бета Пикторис d. В то время исследователи обнаружили радиосигналы, характер которых совпадал с радиосигналом, генерируемым полярным сиянием. Оказалось, что источником сигнала была Бета Пикторис b.

Бета Пикторис - это "ранняя звезда", то есть она горячее и больше Солнца, а также структурно отличается от звёзд, подобных Солнцу.

При этом её планета, Бета Пикторис b, согласно прогнозам, обладает очень сильным магнитным полем, что согласуется с предыдущими моделями планеты и внутренними процессами, создающими её магнитное поле. Данные показывают, что её магнитное поле может быть в тысячу раз сильнее земного, отчасти из-за быстрого вращения. Планета вращается вокруг своей оси каждые 8-9 часов.

Теперь исследователи будут изучать другие экзопланеты, используя те же методы, которые позволили выявить поведение Бета Пикторис b.

Сигналы в космосе

Ранее астрономы зафиксировали мощный сигнал в далёком космосе, который длился семь часов. Этот гамма-всплеск получил обозначение GRB 250702B и побил предыдущие рекорды, продлившись примерно 25 000 секунд.

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