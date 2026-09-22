Компания Raytheon готова производить перехватчики для системы Patriot для Украины, – Зеленский

Глава государства просит американского лидера Дональда Трампа ускорить этот процесс.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что американская компания-производитель ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot готова начать производство этих ракет для Украины. Об этом глава государства заявил журналистам после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

Зеленский сообщил, что обсуждал с Трампом приближение зимы.

"Мы должны подготовиться к зиме, и если это будет зима в условиях войны – это будет непросто. И именно поэтому нам нужно – мы просим американскую сторону об двух вещах. И благодарим за то, что они подумают над тем, как нам с этим помочь", – сказал президент Украины.

Видео дня

Украина стремится получить от США зимнюю партию ракет-перехватчиков

В частности, он уточнил, что первый запрос касается зимнего пакета ракет для "Патриотов".

В то же время глава государства отмечает, что существует большой дефицит этих ракет для всех, в том числе для США.

"Но мы обращаемся с просьбой, они понимают масштаб – каковы наши потребности. Мы также будем работать с другими странами, странами Ближнего Востока и т. д. Но наше внимание сосредоточено на Соединенных Штатах", – добавил Зеленский.

Как сказал президент Украины, американцы подумают над тем, как предоставить Украине этот зимний пакет.

Собственное производство ракет для "Патриотов" возможно через год или полтора

Вместе с тем второй запрос касается в большей степени будущего.

"Это не означает, что в будущем у нас будет война, но нам нужны лицензии, нам нужны гарантии безопасности для Украины и щит безопасности для Украины. Поэтому, в любом случае, нам нужны лицензии, чтобы начать подготовку производства ракет для "Патриот". Мой советник по военным вопросам Павел Палиса сегодня утром поговорил с представителями Raytheon – компания готова. Мы обратились к президенту [Трампу] с просьбой помочь нам быстрее это сделать. Он положительно настроен в отношении лицензий. Дай Бог, мы начнем этот проект", – подчеркнул Зеленский.

Также президент Украины назвал ожидаемые сроки производства перехватчиков для "Пэтриотов".

В частности, по его словам, на это может уйти "один год, полтора года, но это на будущее".

Как подчеркнул Зеленский, Украине необходимо собственное производство ракет для "Патриотов", даже если будет создана собственная противоракетная система.

Германия изготовит для Украины 600 ракет в 2027–2028 годах

"Когда вы говорите с лидерами о деликатных вопросах – они могут сказать "да" или сказать "нет". И хорошо, что никто не сказал "нет". Поверьте мне, это хороший шаг в моей работе. У них есть уверенность, чтобы помогать нам, но я не получил конкретного ответа", – отметил Зеленский.

При этом он добавил, что открыто сообщил о подписании с Германией контракта на 2027 и 2028 годы, поскольку у немцев есть лицензии на производство ракет для системы Patriot. По условиям подписанного контракта Украина должна получить 600 ракет – две партии по 300 ракет в год.

В связи с этим Зеленский открыто просит США уже сейчас помочь Украине спасти жизни людей и предоставить имеющиеся ракеты, а Украина будет готова вернуть их за счет тех, что будут произведены в Германии в 2027 году.

"Мы готовы даже к такой схеме. Вот почему я сказал, что мы будем над этим работать. Моя команда свяжется с американской командой", – сообщил Зеленский.

Ракеты для систем Patriot для Украины

Как сообщал УНИАН, с лета Украина испытывает существенный дефицит средств, способных перехватывать российскую баллистическую ракету.

При этом Украина предлагает ближайшим странам-партнерам осуществить обмен перехватчиками для зенитно-ракетных комплексов Patriot с целью сбивания российских баллистических ракет. Предложение предусматривает, что союзники предоставят Украине перехватчики из своих запасов уже сейчас, а Украина в будущем возместит их стоимость после того, как будут изготовлены более новые версии перехватчиков, которые были заказаны.

Администрация президента США Дональда Трампа готова одобрить передачу Украине 10 управляемых ракет-перехватчиков для систем Patriot, которые ранее были переданы Германии. Стоимость сделки оценивается в 29,6 млн долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: